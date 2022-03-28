Суверенный фонд ОАЭ Mubadala приостановит инвестиции в Россию

В России партнером Mubadala выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), с которым они еще в 2013 г. создали совместное предприятие на $2 млрд. Всего же арабская компания планировала потратить в России около $5 млрд. Mubadala и РФПИ вместе инвестировали в склады, онлайн-кинотеатр Ivi, фитнес-клубы World Class, «Вертолеты России» и т. д. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в 2020 г., что российский фонд и Mubadala вложили в 50 совместных проектов около $2,3 млрд.