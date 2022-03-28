Суверенный фонд ОАЭ Mubadala приостановит инвестиции в Россию
Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala решил прекратить инвестиции в российские проекты. Об этом заявил исполнительный директор фонда Мусаббех аль-Кааби в ходе Глобального энергетического форума, передает «Прайм».
«Фонд Mubadala в этой ситуации ставит на паузу инвестирование на этом рынке, в экономику России», — отметил он.
Mubadala – крупнейший инвестфонд ОАЭ, он управляет активами на $229 млрд. Фонд инвестирует в нефтегазовый и финансовый секторы, авиапромышленность, недвижимость и др.
В России партнером Mubadala выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), с которым они еще в 2013 г. создали совместное предприятие на $2 млрд. Всего же арабская компания планировала потратить в России около $5 млрд. Mubadala и РФПИ вместе инвестировали в склады, онлайн-кинотеатр Ivi, фитнес-клубы World Class, «Вертолеты России» и т. д. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в 2020 г., что российский фонд и Mubadala вложили в 50 совместных проектов около $2,3 млрд.
Последней крупной инвестицией арабского фонда в России является выкуп 1,9% акций «Сибура» в декабре 2021 г. Эта инвестиция являлась для фонда крупнейшей в России с момента выхода на рынок в 2010 г., отмечалось в заявлении Mubadala.