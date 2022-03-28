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Суверенный фонд ОАЭ Mubadala приостановит инвестиции в Россию

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Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala решил прекратить инвестиции в российские проекты. Об этом заявил исполнительный директор фонда Мусаббех аль-Кааби в ходе Глобального энергетического форума, передает «Прайм». 

«Фонд Mubadala в этой ситуации ставит на паузу инвестирование на этом рынке, в экономику России», — отметил он.

Mubadala – крупнейший инвестфонд ОАЭ, он управляет активами на $229 млрд. Фонд инвестирует в нефтегазовый и финансовый секторы, авиапромышленность, недвижимость и др.

В России партнером Mubadala выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), с которым они еще в 2013 г. создали совместное предприятие на $2 млрд. Всего же арабская компания планировала потратить в России около $5 млрд. Mubadala и РФПИ вместе инвестировали в склады, онлайн-кинотеатр Ivi, фитнес-клубы World Class, «Вертолеты России» и т. д. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в 2020 г., что российский фонд и Mubadala вложили в 50 совместных проектов около $2,3 млрд.

Последней крупной инвестицией арабского фонда в России является выкуп 1,9% акций «Сибура» в декабре 2021 г. Эта инвестиция являлась для фонда крупнейшей в России с момента выхода на рынок в 2010 г., отмечалось в заявлении Mubadala. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных