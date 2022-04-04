Российскому оператору Tele2 не продлят лицензию на шведский бренд
Шведская телекоммуникационная группа Tele2 AB отказалась продлевать истекающий в 2023 г. лицензионный договор на использование бренда с российским оператором связи Tele2, рассказал изданию ComNews исполнительный вице-президент шведской компании Виктор Вальстрем.
«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — заявил Вальстрем.
В пресс-службе ООО «Т2 Мобайл» (юрлицо оператора Tele2) изданию сообщили, что оператор использует бренд в рамках действующего договора и оснований для его расторжения или изменения нет. Сейчас коммуникации со шведской Tele2 на эту тему не ведутся, добавили в российском отделении компании.
Мобильный оператор Tele2 принадлежал Tele2 AB до апреля 2013 г., когда его выкупил ВТБ за $2,4 млрд. Банк договорился о праве использования бренда и логотипа Tele2 на территории России на 10 лет. В октябре того же года ВТБ совместно c группой банка «Россия», структурами Алексея Мордашова и «Ростелекомом» объявил о слиянии мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» в единую компанию ООО «Т2 РТК холдинг». В новой компании структуры ВТБ и его партнеры по сделке с «Tele2 Россия» получили не менее 55%, доля «Ростелекома» составила 45%. В феврале 2020-го «Ростелеком» выкупил долю в Tele2 у ВТБ и партнеров банка.