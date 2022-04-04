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Бизнес

Российскому оператору Tele2 не продлят лицензию на шведский бренд

Ведомости

Шведская телекоммуникационная группа Tele2 AB отказалась продлевать истекающий в 2023 г. лицензионный договор на использование бренда с российским оператором связи Tele2, рассказал изданию ComNews исполнительный вице-президент шведской компании Виктор Вальстрем.

«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — заявил Вальстрем.

В пресс-службе ООО «Т2 Мобайл» (юрлицо оператора Tele2) изданию сообщили, что оператор использует бренд в рамках действующего договора и оснований для его расторжения или изменения нет. Сейчас коммуникации со шведской Tele2 на эту тему не ведутся, добавили в российском отделении компании.

Мобильный оператор Tele2 принадлежал Tele2 AB до апреля 2013 г., когда его выкупил ВТБ за $2,4 млрд. Банк договорился о праве использования бренда и логотипа Tele2 на территории России на 10 лет. В октябре того же года ВТБ совместно c группой банка «Россия», структурами Алексея Мордашова и «Ростелекомом» объявил о слиянии мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» в единую компанию ООО «Т2 РТК холдинг». В новой компании структуры ВТБ и его партнеры по сделке с «Tele2 Россия» получили не менее 55%, доля «Ростелекома» составила 45%. В феврале 2020-го «Ростелеком» выкупил долю в Tele2 у ВТБ и партнеров банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных