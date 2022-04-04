Российскому оператору Tele2 не продлят лицензию на шведский бренд

Мобильный оператор Tele2 принадлежал Tele2 AB до апреля 2013 г., когда его выкупил ВТБ за $2,4 млрд. Банк договорился о праве использования бренда и логотипа Tele2 на территории России на 10 лет. В октябре того же года ВТБ совместно c группой банка «Россия», структурами Алексея Мордашова и «Ростелекомом» объявил о слиянии мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» в единую компанию ООО «Т2 РТК холдинг». В новой компании структуры ВТБ и его партнеры по сделке с «Tele2 Россия» получили не менее 55%, доля «Ростелекома» составила 45%. В феврале 2020-го «Ростелеком» выкупил долю в Tele2 у ВТБ и партнеров банка.