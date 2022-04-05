Airbnb запретил россиянам и белорусам пользоваться своими услугами
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb с 4 апреля запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье через платформу в любых странах, говорится в сообщении на сайте компании.
Кроме того, в России и Белоруссии нельзя забронировать жилье, а все бронирования, сделанные в обеих странах с 4 апреля и позже, были аннулированы.
В начале марта Airbnb объявил о приостановке деятельности в России и Белоруссии. На сайте компании указано, что из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, Airbnb не может обрабатывать транзакции, связанные с определенными российскими и белорусскими банками.
В конце февраля руководство онлайн-площадки предложило властям Польши, Германии, Румынии и Венгрии на время бесплатно предоставить жилье для 100 000 украинских беженцев. К 29 февраля временное жилье через Airbnb в Европе получили более 1200 человек. При этом свое жилье беженцам через сервис предложили более 28 600 человек в Европе и более 5800 — в США.
В начала марта приостановить свою деятельность в России решила также голландская платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com. Правительство решило создать отечественный аналог сервиса, его разработка была поручена Ростуризму и Минцифры. 31 марта в московской мэрии сообщили, что с апреля туристический сервис Russpass станет единой площадкой по бронированию отелей по всей России. До этого собственный портал для бронирования отелей и экскурсий запустила РЖД.