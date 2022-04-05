Airbnb запретил россиянам и белорусам пользоваться своими услугами

В конце февраля руководство онлайн-площадки предложило властям Польши, Германии, Румынии и Венгрии на время бесплатно предоставить жилье для 100 000 украинских беженцев. К 29 февраля временное жилье через Airbnb в Европе получили более 1200 человек. При этом свое жилье беженцам через сервис предложили более 28 600 человек в Европе и более 5800 — в США.