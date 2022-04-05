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Бизнес

Airbnb запретил россиянам и белорусам пользоваться своими услугами

Ведомости

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb с 4 апреля запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье через платформу в любых странах, говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, в России и Белоруссии нельзя забронировать жилье, а все бронирования, сделанные в обеих странах с 4 апреля и позже, были аннулированы.

В начале марта Airbnb объявил о приостановке деятельности в России и Белоруссии. На сайте компании указано, что из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, Airbnb не может обрабатывать транзакции, связанные с определенными российскими и белорусскими банками.

В конце февраля руководство онлайн-площадки предложило властям Польши, Германии, Румынии и Венгрии на время бесплатно предоставить жилье для 100 000 украинских беженцев. К 29 февраля временное жилье через Airbnb в Европе получили более 1200 человек. При этом свое жилье беженцам через сервис предложили более 28 600 человек в Европе и более 5800 — в США.

В начала марта приостановить свою деятельность в России решила также голландская платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com. Правительство решило создать отечественный аналог сервиса, его разработка была поручена Ростуризму и Минцифры. 31 марта в московской мэрии сообщили, что с апреля туристический сервис Russpass станет единой площадкой по бронированию отелей по всей России. До этого собственный портал для бронирования отелей и экскурсий запустила РЖД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных