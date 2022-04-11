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Or Group объявила техдефолт по облигациям на сумму свыше 1,3 млн рублей

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Компания Or Group — ранее «Обувь России» — объявила о техническом дефолте по облигациям серии 002Р-02 на сумму более 1,3 млн руб., сообщает ТАСС.

«Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами облигаций — технический дефолт. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере», — сообщили в компании. Or Group ранее должна была погасить выплаты по облигациям серии 002Р-02 за пятый купонный период в размере 1,366 млн руб.

Компания ранее объявляла о техническом дефолте по облигациям серии 001Р-01, так как не смогла выплатить часть стоимости облигационного выпуска в размере 370,8 млн руб, а также о техническом дефолте по выплате купонного дохода по бондам серии 001P-02 в размере 9,7 млн руб.

Or Group намерена до конца апреля представить подробный план по реструктуризации задолженности: несколько сценариев исполнения долговых обязательств были разработаны совместно с компанией Proxima Capital Group.

Or Group является торговой платформой. На ее базе компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, а также управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. В 2020 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 10,8 млрд руб., ее чистая прибыль – 0,6 млрд руб.

Ранее по теме: Обувной ритейлер OR Group назвал причины технического дефолта по облигациям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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