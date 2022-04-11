Or Group объявила техдефолт по облигациям на сумму свыше 1,3 млн рублей
Компания Or Group — ранее «Обувь России» — объявила о техническом дефолте по облигациям серии 002Р-02 на сумму более 1,3 млн руб., сообщает ТАСС.
«Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами облигаций — технический дефолт. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере», — сообщили в компании. Or Group ранее должна была погасить выплаты по облигациям серии 002Р-02 за пятый купонный период в размере 1,366 млн руб.
Компания ранее объявляла о техническом дефолте по облигациям серии 001Р-01, так как не смогла выплатить часть стоимости облигационного выпуска в размере 370,8 млн руб, а также о техническом дефолте по выплате купонного дохода по бондам серии 001P-02 в размере 9,7 млн руб.
Or Group намерена до конца апреля представить подробный план по реструктуризации задолженности: несколько сценариев исполнения долговых обязательств были разработаны совместно с компанией Proxima Capital Group.
Or Group является торговой платформой. На ее базе компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, а также управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. В 2020 г. выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 10,8 млрд руб., ее чистая прибыль – 0,6 млрд руб.