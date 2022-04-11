Or Group объявила техдефолт по облигациям на сумму свыше 1,3 млн рублей

Компания ранее объявляла о техническом дефолте по облигациям серии 001Р-01, так как не смогла выплатить часть стоимости облигационного выпуска в размере 370,8 млн руб, а также о техническом дефолте по выплате купонного дохода по бондам серии 001P-02 в размере 9,7 млн руб.