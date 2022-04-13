Газета
Бизнес

Типографии спрогнозировали дефицит красок для печати

Ведомости

Пятый пакет санкций ЕС запретил поставки в Россию краски для печати, мелованной и немелованной бумаги, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, переплетных машин, оборудования для флексографии и печати. Многие иностранные производители материалов для печати уже приостановили поставки в Россию, сообщил «Коммерсантъ».

Технический директор концерна Hubergroup Татьяна Климова сообщила, что «Октопринт сервис» и «Хубергруп рус» (входят в концерн) сталкиваются с отказами в поставках. Один из более 40 заказчиков 11 апреля заявил, что выполнит уже оформленные заказы, но новые принимать не будет. Климова выразила надежду, что часть поставщиков будет отгружать краски для печати по старым ценам до 10 июля, иначе запасов краски на складах хватит на два месяца, если доставят уже заказанное — на четыре. Компания начала искать поставщиков в Китае, но первое время дефицита не избежать. 

Замгендиректора «Первой образцовой типографии» Игорь Полтавцев рассказал, что китайская ролевая краска на 80% дороже европейской, «и мы не понимаем качества». Такая краска используется для печати массовой литературы тиражом до 1000 экземпляров. По мнению Полтавцева, из-за санкций может подорожать производство книг, а также могут пропасть премиальные материалы, в том числе лаки. 

Коммерческий директор «Прайм принт» Андрей Малахов отметил, что европейские краски можно заменить красками из Китая и Индии, однако логистика из этих стран трудоемкая, заводы требуют 100%-й предоплаты, а доставка возможна не раньше чем через два месяца после оплаты заказа.

Гендиректор «Парето-принт» Павел Арсеньев пояснил изданию, что типографии не закупают краски напрямую у производителей, поэтому зависят от дилеров, у которых нет готовых решений. Дилеры будут искать аналоги в Китае, Индии и Южной Корее, но доставка займет два-четыре месяца. Арсеньев спрогнозировал, что к концу июля типографии «встанут». Он добавил, что ЕС запретил ввоз в Россию ниток для сшивания книг. Российские нитки не соответствуют критериям качества, поэтому поставщики будут искать им замену. 

Ранее по теме: Минцифры оценило дефицит мелованной бумаги из-за санкций ЕС в 40%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных