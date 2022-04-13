Типографии спрогнозировали дефицит красок для печати
Пятый пакет санкций ЕС запретил поставки в Россию краски для печати, мелованной и немелованной бумаги, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, переплетных машин, оборудования для флексографии и печати. Многие иностранные производители материалов для печати уже приостановили поставки в Россию, сообщил «Коммерсантъ».
Технический директор концерна Hubergroup Татьяна Климова сообщила, что «Октопринт сервис» и «Хубергруп рус» (входят в концерн) сталкиваются с отказами в поставках. Один из более 40 заказчиков 11 апреля заявил, что выполнит уже оформленные заказы, но новые принимать не будет. Климова выразила надежду, что часть поставщиков будет отгружать краски для печати по старым ценам до 10 июля, иначе запасов краски на складах хватит на два месяца, если доставят уже заказанное — на четыре. Компания начала искать поставщиков в Китае, но первое время дефицита не избежать.
Замгендиректора «Первой образцовой типографии» Игорь Полтавцев рассказал, что китайская ролевая краска на 80% дороже европейской, «и мы не понимаем качества». Такая краска используется для печати массовой литературы тиражом до 1000 экземпляров. По мнению Полтавцева, из-за санкций может подорожать производство книг, а также могут пропасть премиальные материалы, в том числе лаки.
Коммерческий директор «Прайм принт» Андрей Малахов отметил, что европейские краски можно заменить красками из Китая и Индии, однако логистика из этих стран трудоемкая, заводы требуют 100%-й предоплаты, а доставка возможна не раньше чем через два месяца после оплаты заказа.
Гендиректор «Парето-принт» Павел Арсеньев пояснил изданию, что типографии не закупают краски напрямую у производителей, поэтому зависят от дилеров, у которых нет готовых решений. Дилеры будут искать аналоги в Китае, Индии и Южной Корее, но доставка займет два-четыре месяца. Арсеньев спрогнозировал, что к концу июля типографии «встанут». Он добавил, что ЕС запретил ввоз в Россию ниток для сшивания книг. Российские нитки не соответствуют критериям качества, поэтому поставщики будут искать им замену.