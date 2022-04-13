Типографии спрогнозировали дефицит красок для печати

Технический директор концерна Hubergroup Татьяна Климова сообщила, что «Октопринт сервис» и «Хубергруп рус» (входят в концерн) сталкиваются с отказами в поставках. Один из более 40 заказчиков 11 апреля заявил, что выполнит уже оформленные заказы, но новые принимать не будет. Климова выразила надежду, что часть поставщиков будет отгружать краски для печати по старым ценам до 10 июля, иначе запасов краски на складах хватит на два месяца, если доставят уже заказанное — на четыре. Компания начала искать поставщиков в Китае, но первое время дефицита не избежать.