Внешнее управление могут ввести в 10% ушедших из России иностранных компаниях
Внешнюю администрацию могут ввести в менее 10% иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка и приостановке деятельности в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков законопроекта. Информацию изданию подтвердил и главный автор проекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный. Конкретные бренды, в отношении которых может быть введен эта мера, собеседники газеты не уточнили.
Законопроект внесли в Госдуму 12 апреля депутаты от «Единой России». Для того, чтобы в компании было введено внешнее управление, она должна соответствовать ряду критериев. Так, 25% в ней должны находиться под контролем лица из «недружественной» страны, а сама компания должна иметь «существенное значение» для обеспечения стабильности российской экономики. При этом не учитываются офшоры с российскими собственниками.
Кроме того, такая компания должна производить товары первой необходимости (в т. ч. с госрегулируемыми ценами), контролировать крупную долю на локальном рынке или быть градообразующим предприятием (обеспечивать 25% занятости в конкретном населенном пункте), являться единственным поставщиком (в реестре госзакупок), быть включенной в цепочку поставок значимых для России производств (т. е. подпадающих под это же регулирование). Еще одно условие – производство товаров в условиях естественной монополии или доминирующее положение организации на рынке.
Когда эти критерии соблюдены, внешнее управление может быть введено в случае, если ее руководство после начала военной операции на Украине остановило работу, не передав кому-либо своих полномочий, либо же компания заявила о прекращении деятельности «в отсутствие очевидных экономических оснований».
Также условием для введения внешнего управления в таких компаниях может быть сокращение персонала более чем на треть, объема продаж за квартал более чем на треть по сравнению с показателями того же квартала предыдущего года. Кроме того, внешнее управление может быть введено, если компания угрожает своими действиями или бездействием другим предприятиям, попадающим под такое же регулирование, или грозит «увеличением затрат потребителя».
Внешняя администрация будет вводиться по решению межведомственной комиссии при Минэкономразвития по предложению других министерств и глав регионов, а назначаться по решению суда. По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ, но межведомственная комиссия сможет назначить на эту роль и другую российскую структуру.
Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления еще на полтора года) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию при Минэкономразвития с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций.
В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что окончательное решение по критериям еще не принято. По словам источника издания, ко второму чтению в законопроекте определят, с какими экономическими причинами может быть связан уход компаний из страны.