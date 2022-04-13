Внешнее управление могут ввести в 10% ушедших из России иностранных компаниях

Также условием для введения внешнего управления в таких компаниях может быть сокращение персонала более чем на треть, объема продаж за квартал более чем на треть по сравнению с показателями того же квартала предыдущего года. Кроме того, внешнее управление может быть введено, если компания угрожает своими действиями или бездействием другим предприятиям, попадающим под такое же регулирование, или грозит «увеличением затрат потребителя».