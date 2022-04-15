Сумма иска по делу о разливе топлива в Норильске выросла на 311 млн рублей

В июле 2021 г. Росрыболовство подало в арбитражный суд собственный иск к НТЭК. В ведомстве отметили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление водных биоресурсов еще более чем на 55 млрд руб. В «Норникеле» сумму сочли завышенной. Первое судебное заседание прошло 3 сентября, на нем «Норникель» и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Рассмотрение иска было отложено до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря. После этого в связи с удовлетворением ходатайства НТЭК в целях подготовки мирового соглашения был объявлен перерыв до 18 февраля, а затем до 15 апреля.