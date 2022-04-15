Сумма иска по делу о разливе топлива в Норильске выросла на 311 млн рублей
Ведомство просило увеличить размер исковых требований на 311 млн руб., первоначально он составлял 58,65 млрд руб. Предварительное судебное заседание отложено на 27 мая для завершения подготовки мирового соглашения.
29 мая 2020 г. один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за внезапной просадки опор фундамента. В результате произошла утечка около 21 000 т топлива, общая площадь загрязнения достигла 180 000 кв. м. По данным Ростехнадзора, причинами утечки стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
В марте 2021 г. НТЭК на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля того же года возместила вред водным объектам в размере 146,2 млрд руб. Росприроднадзор требовал от компании возместить около 147,7 млрд руб.
В июле 2021 г. Росрыболовство подало в арбитражный суд собственный иск к НТЭК. В ведомстве отметили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление водных биоресурсов еще более чем на 55 млрд руб. В «Норникеле» сумму сочли завышенной. Первое судебное заседание прошло 3 сентября, на нем «Норникель» и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Рассмотрение иска было отложено до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря. После этого в связи с удовлетворением ходатайства НТЭК в целях подготовки мирового соглашения был объявлен перерыв до 18 февраля, а затем до 15 апреля.