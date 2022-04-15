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Сумма иска по делу о разливе топлива в Норильске выросла на 311 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») по делу о разливе топлива в Норильске в 2020 г., сообщает ТАСС.

Ведомство просило увеличить размер исковых требований на 311 млн руб., первоначально он составлял 58,65 млрд руб. Предварительное судебное заседание отложено на 27 мая для завершения подготовки мирового соглашения.

29 мая 2020 г. один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за внезапной просадки опор фундамента. В результате произошла утечка около 21 000 т топлива, общая площадь загрязнения достигла 180 000 кв. м. По данным Ростехнадзора, причинами утечки стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

В марте 2021 г. НТЭК на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля того же года возместила вред водным объектам в размере 146,2 млрд руб. Росприроднадзор требовал от компании возместить около 147,7 млрд руб.

В июле 2021 г. Росрыболовство подало в арбитражный суд собственный иск к НТЭК. В ведомстве отметили, что размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление водных биоресурсов еще более чем на 55 млрд руб. В «Норникеле» сумму сочли завышенной. Первое судебное заседание прошло 3 сентября, на нем «Норникель» и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Рассмотрение иска было отложено до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря. После этого в связи с удовлетворением ходатайства НТЭК в целях подготовки мирового соглашения был объявлен перерыв до 18 февраля, а затем до 15 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных