«Коммерсантъ»: ритейлеры решили приостановить открытие новых магазинов

Менеджер отдела развития одного из алкогольных ритейлеров сообщил изданию, что компания из-за кризиса отказалась от цели открыть до 1000 магазинов в 2022 г., а также решила сократить более 80% сотрудников, которые искали новые помещения и проектировали их для новых магазинов. По словам собеседника издания в консалтинговой компании, открытие новых магазинов также приостановили «М.Видео-Эльдорадо» и Inventive Retail Group, которая управляет магазинами re:Store, Samsung и т.д.