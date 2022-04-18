«Коммерсантъ»: ритейлеры решили приостановить открытие новых магазинов
Крупные российские ритейлеры, в том числе X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбука вкуса» решили приостановить открытие новых магазинов и реорганизовать команды, которые отвечали за создание новых направлений бизнеса, сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, такие решения были приняты из-за роста цен на товары и разрыва цепочек поставок.
Источник издания на рынке коммерческой недвижимости сообщил, что X5 расформировала всю региональную команду развития сети «Перекресток», это подтвердил один из работников, попавших под сокращение. В компании заявили, что переформируют отдел развития «Перекрестков» и до конца апреля приостановили программы открытия и реконструкции магазинов для пересмотра капитальных инвестиций в этом году.
Во «Вкусвилле» изданию рассказали, что заморозили несколько проектов и сосредоточились на направлениях с краткосрочным результатом, а освободившихся сотрудников перераспределят на другие задачи. В «Азбуке вкуса» сообщили, что продолжают реализацию проектов, которые были на высокой стадии готовности к началу кризиса, но новые приостановили. Также компания «незначительно сократила» открытие новых магазинов.
Менеджер отдела развития одного из алкогольных ритейлеров сообщил изданию, что компания из-за кризиса отказалась от цели открыть до 1000 магазинов в 2022 г., а также решила сократить более 80% сотрудников, которые искали новые помещения и проектировали их для новых магазинов. По словам собеседника издания в консалтинговой компании, открытие новых магазинов также приостановили «М.Видео-Эльдорадо» и Inventive Retail Group, которая управляет магазинами re:Store, Samsung и т.д.
В «М.Видео-Эльдорадо» изданию пояснили, что в феврале-марте существенно изменились условия работы ритейлеров в России: колебания спроса, изменение цепочек поставок, закупочных цен и рост стоимости финансовых ресурсов для бизнеса. Сейчас компания ведет переговоры по оптимизации ставок аренды и повышает эффективность использования складов. В Inventive Retail Group не ответили на запрос издания.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что крупные ритейлеры пересматривают программы реновации существующих магазинов и ограничивают инвестиции в открытие новых из-за подорожания ремонта и оборудования. По его мнению, через несколько месяцев ставки по аренде снизятся, а также вырастет количество доступных объектов.
По мнению главы департамента ритейла CBRE Марины Малахатько, в случае дальнейшего обострения геополитической обстановки иностранные компании не смогут наладить логистику и организовать движение денег со своими головными офисами. В этом случае ритейлеры начнут сокращать свое присутствие в России или окончательно уйдут из страны. Это приведет к освобождению около 40% торговых площадей, что слишком много для российских ритейлеров.