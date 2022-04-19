Власти сообщили о продолжении работы двух заводов Henkel в России

Ранее сегодня немецкая Henkel сообщила о прекращении работы в России. В компании пообещали, что 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему трудоустроены, им будет выплачиваться зарплата. 4 марта компания сообщала о прекращении инвестиций в России, рекламы в государственных СМИ и спонсорской деятельности.