Власти сообщили о продолжении работы двух заводов Henkel в России
Завод компании «Хенкель Рус» в Саратовской области продолжает работу в штатном режиме в соответствии с производственным планом, сообщил вице-губернатор региона Роман Бусаргин. Ранее сегодня компания сообщила о прекращении деятельности в России.
«Связался с руководителем предприятия. Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами», — заявил Бусаргин.
Он отметил, что завод в саратовском Энгельсе производит синтетические моющие средства, ПФХ и материалы для автомобильной промышленности. По данным на 1 апреля, на заводе работали 123 человека.
Зампредседателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов сообщил, что Henkel уведомила правительство региона о продаже своих активов в России, однако завод в Тосно продолжит работать в плановом режиме.
«Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек», — заявил Ялов.
Ранее сегодня немецкая Henkel сообщила о прекращении работы в России. В компании пообещали, что 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему трудоустроены, им будет выплачиваться зарплата. 4 марта компания сообщала о прекращении инвестиций в России, рекламы в государственных СМИ и спонсорской деятельности.
Henkel производит на 11 предприятиях в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan и др.