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Бизнес

Власти сообщили о продолжении работы двух заводов Henkel в России

Ведомости

Завод компании «Хенкель Рус» в Саратовской области продолжает работу в штатном режиме в соответствии с производственным планом, сообщил вице-губернатор региона Роман Бусаргин. Ранее сегодня компания сообщила о прекращении деятельности в России.

«Связался с руководителем предприятия. Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами», — заявил Бусаргин.

Он отметил, что завод в саратовском Энгельсе производит синтетические моющие средства, ПФХ и материалы для автомобильной промышленности. По данным на 1 апреля, на заводе работали 123 человека.

Зампредседателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов сообщил, что Henkel уведомила правительство региона о продаже своих активов в России, однако завод в Тосно продолжит работать в плановом режиме.

«Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме. Мы на связи с руководством предприятия, самое главное – компания сохраняет сотрудников, сегодня это порядка 240 человек», — заявил Ялов.

Ранее сегодня немецкая Henkel сообщила о прекращении работы в России. В компании пообещали, что 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему трудоустроены, им будет выплачиваться зарплата. 4 марта компания сообщала о прекращении инвестиций в России, рекламы в государственных СМИ и спонсорской деятельности.

Henkel производит на 11 предприятиях в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены под брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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