Генпрокурор назвал «жадность коммерсантов» причиной роста стоимости лекарств

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — заявил Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры (цитата по ТАСС). Он потребовал от прокуроров продолжать отслеживать цены на лекарства и медицинские изделия. По его словам, нужно «системно проверять все цепочки ценообразования, обоснованность торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания». «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — подчеркнул Краснов.