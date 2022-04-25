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Бизнес

Генпрокурор назвал «жадность коммерсантов» причиной роста стоимости лекарств

Ведомости

Стоимость препаратов в медучреждениях и аптеках некоторых российских регионов выросла в разы из-за «необъяснимой жадности» бизнесменов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов со ссылкой на результаты прокурорских проверок.

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», — заявил Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры (цитата по ТАСС). Он потребовал от прокуроров продолжать отслеживать цены на лекарства и медицинские изделия. По его словам, нужно «системно проверять все цепочки ценообразования, обоснованность торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания». «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — подчеркнул Краснов.

По данным Росстата, средние потребительские цены на лекарства с 25 февраля по 8 апреля выросли более чем на 8%. Сильнее всего подорожали корвалол (+21,4% до 37,21 руб.), мазь левомеколь (+20% до 206,32 руб.) и отечественный анальгин (+19% до 25,45 руб.). 

Сообщалось и о дефиците некоторых препаратов. В марте российские врачи заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противоэпилептических и противосудорожных, а также антидепрессантов и антипсихотиков. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.

Позже министр подчеркивал, что ситуация на фармацевтическом рынке, в том числе с ценами на лекарства, достаточно стабильная. Спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство. 

Ранее по теме: Лекарства с момента начала спецоперации на Украине подорожали минимум на 8%
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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