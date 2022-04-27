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Бизнес

Мантуров подтвердил передачу контроля в «АвтоВАЗе» НАМИ

Ведомости

Пакет французской Renault в «АвтоВАЗе» в размере почти 68% будет, скорее всего, продан ФГУП НАМИ по символической цене в 1 руб., сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

О намерении Renault продать свою долю в Волжском автозаводе подведомственному Минпромторгу институту НАМИ говорили до этого источники «Ведомостей». По их данным, сделка предполагает колл-опцион, который позволит Renault вернуть себе владение «АвтоВАЗом», после того как геополитическая обстановка станет спокойнее. Проработка сделки займет еще не менее месяца, отмечал один из собеседников «Ведомостей».

«Renault из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» (московского завода Renault) Москве как субъекту. А что касается «АвтоВАЗа», то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», – сказал министр.

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По его словам, это, скорее всего, будет сделка «за рубль», но с опционом на пять или шесть лет. Это тот срок, в течение которого французский концерн сможет принять решение по выкупу акций обратно. Если российская сторона в этот период будет осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости, подчеркнул Мантуров.

Renault была одной из первых иностранных автопромышленных компаний, инвестировавших в сборку машин в России. Французский концерн открыл первый российский офис в Москве в начале 1990-х, а в июле 1998 г. подписал соглашение с правительством Москвы о создании СП «Автофрамос». В июле 2014 г. российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия». Блокпакет в «АвтоВАЗе» альянс Renault-Nissan приобрел еще в 2008 г., затем доля альянса увеличилась. В 2017 г. Nissan продал свои акции Renault.

За время присутствия в РФ для Renault российский рынок стал крупнейшим после домашнего. В 2021 г. во Франции автоконцерн продал 521 000 автомобилей, в России – 482 000, в Германии (третий по продажам Renault рынок) – 177 800 машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных