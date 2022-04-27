Мантуров подтвердил передачу контроля в «АвтоВАЗе» НАМИ

По его словам, это, скорее всего, будет сделка «за рубль», но с опционом на пять или шесть лет. Это тот срок, в течение которого французский концерн сможет принять решение по выкупу акций обратно. Если российская сторона в этот период будет осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости, подчеркнул Мантуров.