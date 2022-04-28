«Газпром» заявил о продолжении закупок Польшей российского газа

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ, но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа"», — заявил Куприянов (цитата по ТАСС). По его словам, объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.