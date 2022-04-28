«Газпром» заявил о продолжении закупок Польшей российского газа
Польша продолжает закупать российский газ после отказа от оплаты по новой схеме, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ, но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа"», — заявил Куприянов (цитата по ТАСС). По его словам, объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новая методика оправдана, потому что была принята после беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран, включая заморозку международных резервов ЦБ. По его словам, Россия готова возобновить поставки, если они будут оплачены в рублях согласно новым требованиям.
Ранее сегодня замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер сообщил, что несколько десятков польских районов остались без газа после того, как страна ввела санкции в отношении компаний, связанных с Россией. Речь идет о компании Novatek Green Energy: после введения Польшей санкций компания прекратила поставки сжиженного газа польским покупателям. Власти республики собираются изъять инфраструктуру, которая принадлежала российской компании, и передать ее польским фирмам.