«Стокманн» откроет сети магазинов одежды под собственными брендами

Планируется, что первым крупным проектом станет сеть магазинов женской одежды Bellucci. Ритейлер хочет открыть около 50 магазинов под этим брендом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — сейчас идут переговоры с несколькими ТЦ об аренде помещений. Левкин оценил расходы на открытие одного магазина не менее чем в 4 млн руб., следовательно, первоначальные инвестиции могут составить около 200 млн руб. Сеть Bellucci будет работать в среднем ценовом сегменте. Сети под другими брендами ритейлера планируется открыть к весне следующего года.