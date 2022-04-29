«Стокманн» откроет сети магазинов одежды под собственными брендами
Fashion-ритейлер «Стокманн» в апреле зарегистрировал домены для семи своих брендов одежды: Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакса». Гендиректор сети Геннадий Левкин пояснил изданию, что под этими брендами создадут отдельные сети магазинов одежды в торговых центрах, а также разместят их на маркетплейсах. По его словам, на развитие бизнеса потрачено уже несколько десятков миллионов рублей.
Планируется, что первым крупным проектом станет сеть магазинов женской одежды Bellucci. Ритейлер хочет открыть около 50 магазинов под этим брендом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — сейчас идут переговоры с несколькими ТЦ об аренде помещений. Левкин оценил расходы на открытие одного магазина не менее чем в 4 млн руб., следовательно, первоначальные инвестиции могут составить около 200 млн руб. Сеть Bellucci будет работать в среднем ценовом сегменте. Сети под другими брендами ритейлера планируется открыть к весне следующего года.
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс пояснила, что 15-20% ассортимента «Стокманна» — это собственные торговые марки, а открытие отдельных сетей — это масштабирование уже имеющихся брендов. По ее словам, при запуске новых сетей «Стокманн» будет использовать партнерство со «Сбермегамаркетом», что позволит ритейлеру анализировать спрос и поддерживать продажи своих брендов.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что при аренде площадей в ТЦ «Стокманн» будет претендовать на помещения уходящих из России компаний среднего размера, например LPP, а не крупных Inditex и H&M.