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Бизнес

«Стокманн» откроет сети магазинов одежды под собственными брендами

Ведомости

Fashion-ритейлер «Стокманн» в апреле зарегистрировал домены для семи своих брендов одежды: Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакса». Гендиректор сети Геннадий Левкин пояснил изданию, что под этими брендами создадут отдельные сети магазинов одежды в торговых центрах, а также разместят их на маркетплейсах. По его словам, на развитие бизнеса потрачено уже несколько десятков миллионов рублей.

Планируется, что первым крупным проектом станет сеть магазинов женской одежды Bellucci. Ритейлер хочет открыть около 50 магазинов под этим брендом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — сейчас идут переговоры с несколькими ТЦ об аренде помещений. Левкин оценил расходы на открытие одного магазина не менее чем в 4 млн руб., следовательно, первоначальные инвестиции могут составить около 200 млн руб. Сеть Bellucci будет работать в среднем ценовом сегменте. Сети под другими брендами ритейлера планируется открыть к весне следующего года.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс пояснила, что 15-20% ассортимента «Стокманна» — это собственные торговые марки, а открытие отдельных сетей — это масштабирование уже имеющихся брендов. По ее словам, при запуске новых сетей «Стокманн» будет использовать партнерство со «Сбермегамаркетом», что позволит ритейлеру анализировать спрос и поддерживать продажи своих брендов.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что при аренде площадей в ТЦ «Стокманн» будет претендовать на помещения уходящих из России компаний среднего размера, например LPP, а не крупных Inditex и H&M.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных