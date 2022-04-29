«Русал» в мае снизит цены на продукцию в России

Два источника «Ведомостей», знакомых с итогами совещания, тогда сообщали, что цены на основные виды металлургической продукции в РФ будут снижены и зафиксированы на ближайшие месяцы. Кроме того, металлурги должны провести отбор и аккредитацию посредников, которые обеспечат поддержание низких цен для средних и мелких потребителей, не имеющих прямых контрактов с производителями. В конце марта, помимо «Русала», цены для внутренних потребителей зафиксировал «Норникель».