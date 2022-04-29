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Бизнес

«Русал» в мае снизит цены на продукцию в России

Ведомости

«Русал» принял решение снизить в мае цены на свою продукцию для российских компаний на 9%, сообщили «Ведомостям» в компании.

Данное решение соответствует принятой политике по максимальной поддержке российских производителей, объяснили в компании. Возможность для снижения цен появилась в связи с укреплением рубля, за счет чего компания смогла частично оптимизировать себестоимость производства, отметил представитель «Русала».

Представитель «Русала» добавил, что высокая волатильность цен является критичной для клиентов компании, ограничивая их возможности по долгосрочному планированию и развитию своего производства. «Русал» будет делать все возможное, чтобы компенсировать высокую волатильность, а также предоставлять нашим партнерам цены, которые позволят им сохранять конкурентоспособность», — заключил он.

Как ранее писали «Ведомости», 16 марта 2022 г. прошла встреча министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с топ-менеджментом и владельцами металлургических холдингов. По ее итогам министерство сообщило, что привязка цен на металлы и сырье (уголь, кокс, металлолом) к экспортным ценам в текущих условиях «неактуальна». Минпромторг дал металлургам рекомендации по формированию прозрачных цен на внутреннем рынке по всей цепочке «сырье – производитель – дистрибутор – потребитель». Отрасль также должна была представить «консолидированные параметры ценообразования» для внутреннего рынка.

Два источника «Ведомостей», знакомых с итогами совещания, тогда сообщали, что цены на основные виды металлургической продукции в РФ будут снижены и зафиксированы на ближайшие месяцы. Кроме того, металлурги должны провести отбор и аккредитацию посредников, которые обеспечат поддержание низких цен для средних и мелких потребителей, не имеющих прямых контрактов с производителями. В конце марта, помимо «Русала», цены для внутренних потребителей зафиксировал «Норникель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных