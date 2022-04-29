«Северсталь» завершила продажу «Воркутаугля» «Русской энергии»

Как ранее сообщалось, сумма сделки составила 15 млрд руб. В «Северстали» отметили, что на совершение сделки было получено разрешение в Федеральной антимонопольной службе. Компания планирует сотрудничать с «Русской энергией» и продолжить потреблять воркутинский уголь, заключив контракт. Продажу в «Северстали» объяснили желанием сконцентрироваться на «развитии сталелитейных и железорудных активов».