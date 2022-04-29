Газета
Бизнес

«Северсталь» завершила продажу «Воркутаугля» «Русской энергии»

Ведомости

Металлургическая компания «Северсталь» Алексея Мордашова завершила сделку по продаже «Воркутаугля» компании «Русская энергия» Романа Троценко и Андрея Тясто, сообщили в пресс-службе компании.

Как ранее сообщалось, сумма сделки составила 15 млрд руб. В «Северстали» отметили, что на совершение сделки было получено разрешение в Федеральной антимонопольной службе. Компания планирует сотрудничать с «Русской энергией» и продолжить потреблять воркутинский уголь, заключив контракт. Продажу в «Северстали» объяснили желанием сконцентрироваться на «развитии сталелитейных и железорудных активов».

О готовящейся сделке стало известно 2 декабря 2021 г. Тогда гендиректор «Северстали» Александр Шевелев пояснял, что решение было принято в рамках стратегии декарбонизации, которая подразумевает постепенное снижение потребления угольного сырья.

«Воркутауголь» – одна из крупнейших угледобывающих компаний России. Объем добычи угля предприятиями компании в 2021 г. составил 8,8 млн т, производство угольного концентрата – 3,9 млн т. Выручка «Воркутауголя» в 2020 г. составила 25,3 млрд руб., чистый убыток – 2,3 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных