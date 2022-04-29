«Северсталь» завершила продажу «Воркутаугля» «Русской энергии»
Металлургическая компания «Северсталь» Алексея Мордашова завершила сделку по продаже «Воркутаугля» компании «Русская энергия» Романа Троценко и Андрея Тясто, сообщили в пресс-службе компании.
Как ранее сообщалось, сумма сделки составила 15 млрд руб. В «Северстали» отметили, что на совершение сделки было получено разрешение в Федеральной антимонопольной службе. Компания планирует сотрудничать с «Русской энергией» и продолжить потреблять воркутинский уголь, заключив контракт. Продажу в «Северстали» объяснили желанием сконцентрироваться на «развитии сталелитейных и железорудных активов».
О готовящейся сделке стало известно 2 декабря 2021 г. Тогда гендиректор «Северстали» Александр Шевелев пояснял, что решение было принято в рамках стратегии декарбонизации, которая подразумевает постепенное снижение потребления угольного сырья.
«Воркутауголь» – одна из крупнейших угледобывающих компаний России. Объем добычи угля предприятиями компании в 2021 г. составил 8,8 млн т, производство угольного концентрата – 3,9 млн т. Выручка «Воркутауголя» в 2020 г. составила 25,3 млрд руб., чистый убыток – 2,3 млрд руб.