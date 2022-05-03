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Бизнес

«Тинькофф банк» прокомментировал слова Тинькова о правах на бренд

Ведомости

Пресс-служба «Тинькофф банка» заявила, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат финансовому учреждению. Так компания отреагировала на заявление основателя банка Олега Тинькова, который сказал, что забирает бренды Tinkoff и La Datcha.

«Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в публикации в Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) Тиньков написал, что прощается с банком, Россией и забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha, поскольку они принадлежат его семье. 

Бизнесмен поблагодарил Владимира Потанина, чья компания «Интеррос» стала держателем 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф страхование». Потанин «быстро меня выкупил, хотя и за «копейки», заявил Тиньков, добавив, что больше не приедет в Россию.

Ранее по теме: «Тинькофф» больше не хочет ассоциироваться с Тиньковым даже в названии

Ранее Потанин заявил, что «Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России. Тиньков в свою очередь отмечал, что построил вместе с командой «лучший банк мира», однако пришло время «уйти на пенсию».

После начала военной спецоперации на Украине Тиньков попал под персональные санкции Великобритании, позднее часть из них отменили. Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров вышли из состава совета директоров и переехали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В банке добавили, что ОАЭ – дружественная России страна, которая «становится комфортной территорией для работы международного бизнеса».

22 апреля «Тинькофф банк» сообщил, что «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда» и до конца года проведет ребрендинг, отказавшись от прежнего названия, – компания давно готовилась к этому шагу, а последние события сделали это решение еще более актуальным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных