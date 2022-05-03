«Тинькофф банк» прокомментировал слова Тинькова о правах на бренд
Пресс-служба «Тинькофф банка» заявила, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат финансовому учреждению. Так компания отреагировала на заявление основателя банка Олега Тинькова, который сказал, что забирает бренды Tinkoff и La Datcha.
Ранее в публикации в Instagram (социальная сеть запрещена в РФ) Тиньков написал, что прощается с банком, Россией и забирает из страны бренды Tinkoff и La Datcha, поскольку они принадлежат его семье.
Бизнесмен поблагодарил Владимира Потанина, чья компания «Интеррос» стала держателем 35% группы «Тинькофф» (TCS Group), которой принадлежат Тинькофф банк и «Тинькофф страхование». Потанин «быстро меня выкупил, хотя и за «копейки», заявил Тиньков, добавив, что больше не приедет в Россию.
Ранее Потанин заявил, что «Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России. Тиньков в свою очередь отмечал, что построил вместе с командой «лучший банк мира», однако пришло время «уйти на пенсию».
После начала военной спецоперации на Украине Тиньков попал под персональные санкции Великобритании, позднее часть из них отменили. Соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров вышли из состава совета директоров и переехали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В банке добавили, что ОАЭ – дружественная России страна, которая «становится комфортной территорией для работы международного бизнеса».
22 апреля «Тинькофф банк» сообщил, что «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда» и до конца года проведет ребрендинг, отказавшись от прежнего названия, – компания давно готовилась к этому шагу, а последние события сделали это решение еще более актуальным».