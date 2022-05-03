«Тинькофф банк» прокомментировал слова Тинькова о правах на бренд

Ранее Потанин заявил, что «Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России. Тиньков в свою очередь отмечал, что построил вместе с командой «лучший банк мира», однако пришло время «уйти на пенсию».