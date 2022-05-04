В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода
Российская сторона выразила интерес к инвестированию в проект газопровода, сообщил министр нефтяных ресурсов Нигерии Чиф Тимпире Сильва. Нигерия и Марокко впервые подписали соглашение по проекту в 2016 г. Ожидается, что газопровод соединит не только указанные две страны, но и другие африканские государства с Европой.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил Сильва (цитата по Reuters). Он отметил, что правительство президента Мухаммаду Бухари надеется запустить проект до того, как покинет свои посты в мае 2023 г. Министр не уточнил, сколько будет стоить строительство.
Длина газопровода составит 5660 км, что сделает его длиннейшим в мире. На сегодняшний день самым длинным энергопроводом является нефтепровод «Дружба». Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска и до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (в Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву) и южный (по Украине, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).