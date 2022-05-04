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Бизнес

В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода

Ведомости

Российская сторона выразила интерес к инвестированию в проект газопровода, сообщил министр нефтяных ресурсов Нигерии Чиф Тимпире Сильва. Нигерия и Марокко впервые подписали соглашение по проекту в 2016 г. Ожидается, что газопровод соединит не только указанные две страны, но и другие африканские государства с Европой.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил Сильва (цитата по Reuters). Он отметил, что правительство президента Мухаммаду Бухари надеется запустить проект до того, как покинет свои посты в мае 2023 г. Министр не уточнил, сколько будет стоить строительство.

Длина газопровода составит 5660 км, что сделает его длиннейшим в мире. На сегодняшний день самым длинным энергопроводом является нефтепровод «Дружба». Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска и до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (в Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву) и южный (по Украине, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных