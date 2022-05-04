В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил Сильва (цитата по Reuters). Он отметил, что правительство президента Мухаммаду Бухари надеется запустить проект до того, как покинет свои посты в мае 2023 г. Министр не уточнил, сколько будет стоить строительство.