Производители попросили ФАС проверить формирование цен на яйца в магазинах
Производители яиц пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что в апреле при традиционном росте спроса на продукцию перед Пасхой отпускные цены на яйца снижались, у некоторых компаний — до уровня себестоимости (около 40–45 руб. за десять штук). При этом цены на яйца в магазинах не изменились, а наценка ритейлеров составляет 40%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой замглавы ФАС Тимофею Нижегородцеву. Бобылева попросила ФАС проверить ценообразование на рынке пищевого яйца до полки в магазине.
В письме говорится, что птицефабрикам пришлось снижать цены под давлением ритейлеров из-за опасений отказа от сотрудничества. Бобылева отметила, что ритейл фактически вынуждает производителей продавать яйца по цене, которую сами выставляют на торгах. Поставщики не могут отказаться от таких условий, потому что яйцо быстро портится, а его производство остановить невозможно, пояснила она.
В «Росптицесоюзе» рассказали, что на совещаниях с Минпромторгом обсуждали в том числе снижение наценки ритейлеров, но инициатива не была реализована. Снижение отпускных цен на продукцию при высокой стоимости ресурсов может привести к банкротству птицефабрик и сокращению производства, отметили в союзе.
В Минпромторге и Минсельхозе не предоставили комментариев. В ФАС подтвердили получение письма и напомнили, что ранее ритейлеры добровольно ограничили свои наценки на уровне 10% на социально значимые товары, в том числе на яйца. По данным ведомства, 6 мая X5 Group и «Магнит» сообщили о сохранении наценок на отдельные категории куриных яиц ниже 10%, однако ФАС проверит информацию «Росптицесоюза».