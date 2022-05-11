Производители попросили ФАС проверить формирование цен на яйца в магазинах

Производители яиц пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на то, что в апреле при традиционном росте спроса на продукцию перед Пасхой отпускные цены на яйца снижались, у некоторых компаний — до уровня себестоимости (около 40–45 руб. за десять штук). При этом цены на яйца в магазинах не изменились, а наценка ритейлеров составляет 40%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой замглавы ФАС Тимофею Нижегородцеву. Бобылева попросила ФАС проверить ценообразование на рынке пищевого яйца до полки в магазине.