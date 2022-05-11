Российские фармкомпании сообщили о сложностях с поставками вспомогательных веществ

Президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния заявил, что прекратили поставки в Россию не так много компаний, трудности есть с десятком из сотен наименований, однако это сказывается на производстве. Собеседники издания рассказали, что ищут замену веществам, поставки которых прекратились или осложнились, однако пока что вопрос не удалось решить. В основном компании ищут аналоги в Китае и Индии, а также в Турции, Корее, Латинской Америке. «Промомед» и «Биокад» подыскивают поставщиков и в России.