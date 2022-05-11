Газета
Бизнес

Российские фармкомпании сообщили о сложностях с поставками вспомогательных веществ

Ведомости

Российские производители препаратов и лаборатории столкнулись с приостановкой поставок красителей, стабилизаторов и загустителей для лекарств, которые раньше в основном закупали в ЕС и США, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. 

В дистрибуторе и производителе химического сырья ТД «Химмед» рассказали, что некоторые поставщики приостановили отгрузки в Россию из-за санкций, у других появились сложности из-за проблем с логистикой или эпидемиологической ситуации в стране. 

После начала спецоперации на Украине официально объявили о прекращении или приостановке работы в России немецкая BASF, испанская Croda и нидерландский дистрибутор сырья из ЕС и США IMCD. Главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков добавил, что прекратили поставки или перешли на полную предоплату испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm. В «Вертексе» отметили, что подобное решение приняла американская Lubrizol.

Президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния заявил, что прекратили поставки в Россию не так много компаний, трудности есть с десятком из сотен наименований, однако это сказывается на производстве. Собеседники издания рассказали, что ищут замену веществам, поставки которых прекратились или осложнились, однако пока что вопрос не удалось решить. В основном компании ищут аналоги в Китае и Индии, а также в Турции, Корее, Латинской Америке. «Промомед» и «Биокад» подыскивают поставщиков и в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных