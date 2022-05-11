Российские фармкомпании сообщили о сложностях с поставками вспомогательных веществ
Российские производители препаратов и лаборатории столкнулись с приостановкой поставок красителей, стабилизаторов и загустителей для лекарств, которые раньше в основном закупали в ЕС и США, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
В дистрибуторе и производителе химического сырья ТД «Химмед» рассказали, что некоторые поставщики приостановили отгрузки в Россию из-за санкций, у других появились сложности из-за проблем с логистикой или эпидемиологической ситуации в стране.
После начала спецоперации на Украине официально объявили о прекращении или приостановке работы в России немецкая BASF, испанская Croda и нидерландский дистрибутор сырья из ЕС и США IMCD. Главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков добавил, что прекратили поставки или перешли на полную предоплату испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm. В «Вертексе» отметили, что подобное решение приняла американская Lubrizol.
Президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния заявил, что прекратили поставки в Россию не так много компаний, трудности есть с десятком из сотен наименований, однако это сказывается на производстве. Собеседники издания рассказали, что ищут замену веществам, поставки которых прекратились или осложнились, однако пока что вопрос не удалось решить. В основном компании ищут аналоги в Китае и Индии, а также в Турции, Корее, Латинской Америке. «Промомед» и «Биокад» подыскивают поставщиков и в России.