Philip Morris купит производителя зажигалок Cricket за $16 млрд

Согласно предложению, Philip Morris готов купить акции компании по 106 шведских крон за бумагу, вся же компания при этом оценивается в 161,2 млрд шведских крон. Цена предложения представляет премию в 39,4% по сравнению с ценой закрытия на торгах 9 мая — 76,06 шведских крон, а также премию в 38,7% по сравнению со средневзвешенной ценой акций за последние 30 дней торгов и 46,6% по сравнению со средневзвешенной ценой бумаг за 90 дней торгов.