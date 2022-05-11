Philip Morris купит производителя зажигалок Cricket за $16 млрд
Дочерняя компания Philip Morris — Philip Morris Holland Holdings B.V. — предложила акционерам компании Swedish Match AB купить бумаги компании за $16 млрд, говорится на сайте Swedish Match. Компания производит табачную продукцию, в том числе зажигалки Cricket.
Согласно предложению, Philip Morris готов купить акции компании по 106 шведских крон за бумагу, вся же компания при этом оценивается в 161,2 млрд шведских крон. Цена предложения представляет премию в 39,4% по сравнению с ценой закрытия на торгах 9 мая — 76,06 шведских крон, а также премию в 38,7% по сравнению со средневзвешенной ценой акций за последние 30 дней торгов и 46,6% по сравнению со средневзвешенной ценой бумаг за 90 дней торгов.
Ожидается, что предложение будет принято с 23 июня до 30 сентября 2022 г. при возможности продления. В результате Philip Morris станет владельцем более 90% акций компании. Предложение будет принято, если Philip Morris получит необходимые разрешения от органов власти, однако покупатель оставляет за собой право отказаться от этих условий для завершения сделки.
По мнению финансового консультанта Swedish Match по сделке Goldman Sachs, а также SEB Corporate Finance, цена в 106 шведских крон за акцию является справедливой для акционеров компании с финансовой точки зрения.