Суд изъял в собственность государства почти 90% акций Соликамского магниевого завода
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций АО «Соликамский магниевый завод», следует из материалов суда.
Суд истребовал в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом 99 568 акций у Игоря Пестрикова (25%), 95 586 акций у Петра Кондрашева (24%), 99 576 акций у Тимура Старостина (25%) и 61 546 акций у Сергея Кирпичева (15,45%).
Заявление об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения было подано Генпрокуратурой 1 октября 2021 г. В материалах суда сказано, что исковые требования основаны на ст. 301, 302 ГК РФ, положениях закона «О рынке ценных бумаг» и закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
По данным заявителей, в 1992-1996 гг. произошло отчуждение акций тогда еще государственного завода, а имущество выбыло из собственности России «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства и находится в настоящее время в чужом незаконном владении».
Соликамский магниевый завод специализируется на производстве магния, химической и редкометальной продукции.