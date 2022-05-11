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Бизнес

Суд изъял в собственность государства почти 90% акций Соликамского магниевого завода

Ведомости

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций АО «Соликамский магниевый завод», следует из материалов суда.

Суд истребовал в пользу Федерального агентства по управлению государственным имуществом 99 568 акций у Игоря Пестрикова (25%), 95 586 акций у Петра Кондрашева (24%), 99 576 акций у Тимура Старостина (25%) и 61 546 акций у Сергея Кирпичева (15,45%).

Заявление об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения было подано Генпрокуратурой 1 октября 2021 г. В материалах суда сказано, что исковые требования основаны на ст. 301, 302 ГК РФ, положениях закона «О рынке ценных бумаг» и закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».

По данным заявителей, в 1992-1996 гг. произошло отчуждение акций тогда еще государственного завода, а имущество выбыло из собственности России «помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства и находится в настоящее время в чужом незаконном владении».

Соликамский магниевый завод специализируется на производстве магния, химической и редкометальной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных