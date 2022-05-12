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АТОР сообщила об отказе россиянам в продаже круизов

Ведомости

Круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Costa Cruises и др. приостановили продажи круизов и новые бронирования для российских туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Costa Cruises прислала партнерам уведомление, что больше не будет принимать заявки на круизы от людей, которые живут в России, Белоруссии, ДНР или ЛНР.

Ранее в мае подобные решения приняли Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line. В апреле круизная компания Quark Expeditions уведомила о сложностях с совершением круизов и предложила сразу вернуть деньги за оплаченную поездку.

В АТОР рассказали, что Costa Cruises в официальном уведомлении заявила, что приняла такое решение из-за антироссийских санкций, однако своим партнерам среди российских туроператоров компания объяснила свое решение «финансовыми рисками». Costa Cruises пообещала не аннулировать уже существующие брони, однако при их реализации будут учитываться некие «особенности санкционного режима», добавили в АТОР.

Директор компании «Бриз лайн» Илья Милитицкий сообщил, что клиенты компании, забронировавшие круиз, попали на борт корабля. Другой собеседник АТОР отметил, что Costa Cruises отказалась сажать на борт россиян, которые купили круизы в начале мая.

В феврале в России утвердили концепцию развития круизного туризма до 2024 г., согласно которой морские и речные круизы должны стать доступнее, а количество таких путешествий будет увеличено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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