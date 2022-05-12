АТОР сообщила об отказе россиянам в продаже круизов

В АТОР рассказали, что Costa Cruises в официальном уведомлении заявила, что приняла такое решение из-за антироссийских санкций, однако своим партнерам среди российских туроператоров компания объяснила свое решение «финансовыми рисками». Costa Cruises пообещала не аннулировать уже существующие брони, однако при их реализации будут учитываться некие «особенности санкционного режима», добавили в АТОР.