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В России утвердили концепцию развития круизного туризма

Ведомости

Правительство России утвердило концепцию развития круизного туризма до 2024 г., согласно которой морские и речные круизы должны стать доступнее, а количество таких путешествий будет увеличено. Концепцию утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Документ предусматривает развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании, рассказали в правительстве. Кроме того, в рамках концепции запланировано расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Власти также рассчитывают создать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий и развивать круизные направления для детей.

«Ещё одна важная задача, обозначенная в концепции, — это подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний», — сообщили в правительстве.

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Концепция развития круизного туризма подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в России до 2035 г. Ростуризм разработает план мероприятий по ее реализации и внесет его в правительство до 1 июля 2022 г. 

В конце ноября прошлого года правительство отправило на доработку проект концепции, сообщила «Ведомостям» представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Общая стратегия развития туризма в РФ была принята в 2019 г. на период до 2035 г., а концепция развития круизного туризма планируется до 2024 г., но с возможностью продления.

В стратегии в качестве наиболее перспективных направлений указаны комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах, развитие экспедиционного туризма, прежде всего в Арктике, международных морских круизов в дальневосточных бассейнах, комбинированных туристских продуктов в Крыму.

Среди задач значится увеличение круизного туризма в 2 раза к 2035 г. и создание условий для интенсивного обновления флота круизными операторами. Число круизных пассажиров в 2019 г. в мире выросло на 3,2% до 26,8 млн человек, но на Россию пришлось всего 500 000 человек. По экспертным оценкам, объем круизного пассажиропотока по рекам РФ может вырасти до 1 млн туристов в год, говорится в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных