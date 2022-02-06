В России утвердили концепцию развития круизного туризма

Среди задач значится увеличение круизного туризма в 2 раза к 2035 г. и создание условий для интенсивного обновления флота круизными операторами. Число круизных пассажиров в 2019 г. в мире выросло на 3,2% до 26,8 млн человек, но на Россию пришлось всего 500 000 человек. По экспертным оценкам, объем круизного пассажиропотока по рекам РФ может вырасти до 1 млн туристов в год, говорится в проекте.