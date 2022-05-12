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«Газпром» сообщил о запрете использовать участок газопровода Ямал - Европа в Польше

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После введения Россией санкций в отношении компании Europol Gaz, которой принадлежит польский участок трубопровода Ямал - Европа, «Газпрому» запрещено использовать его для транспортировки газа, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Санкции в отношении Europol Gaz были введены 11 мая.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании Europol Gaz газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — сообщил Куприянов.

26 апреля Польша внесла «Газпром» в санкционный список, тем самым заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам Europol Gaz и получать дивиденды. 

11 мая правительство России ввело санкции в отношении 31 иностранной компании, которые являются действующими или бывшими «дочками» «Газпрома». Ранее сегодня министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что дочерние компании «Газпрома», которые были взяты под временное управление властями ФРГ, перестали получать российский газ. 31 марта «Газпром» вышел из компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов на фоне сообщений о планах Берлина национализировать компанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство ввело против 31 компании блокирующие санкции, которые запрещают российским компаниям сделки с ними. Песков пояснил, что санкции запрещают попавшим под них компаниям участвовать в импорте газа из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных