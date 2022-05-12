«Газпром» сообщил о запрете использовать участок газопровода Ямал - Европа в Польше

11 мая правительство России ввело санкции в отношении 31 иностранной компании, которые являются действующими или бывшими «дочками» «Газпрома». Ранее сегодня министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что дочерние компании «Газпрома», которые были взяты под временное управление властями ФРГ, перестали получать российский газ. 31 марта «Газпром» вышел из компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов на фоне сообщений о планах Берлина национализировать компанию.