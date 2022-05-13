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Бизнес

Bloomberg узнал о планах Samsung повысить цены на чипы на 15-20%

Ведомости

Корейская Samsung Electronics ведет переговоры с производителями своих чипов о повышении цен на них на 15-20%, чтобы покрыть рост расходов на сырье и логистику, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что стоимость чипов может вырасти на 15-20% в зависимости от уровня их сложности. Больше всего подорожают чипы, которые производят на устаревших узлах, добавили они. Компания поднимет цены со второго полугодия 2022 г. Samsung уже договорилась с несколькими производителями, еще с частью ведутся переговоры, отметили источники издания. Представитель Samsung отказался от комментариев.

Агентство отметило, что Samsung решил отойти от относительно стабильной ценовой политики, когда отрасль повысила цены из-за глобального дефицита чипов. Компания столкнулась с макроэкономическими рисками, связанными со спецоперацией России на Украине и санкциями, карантином в Китае, ростом процентных ставок и инфляцией.

Затраты компаний на производство микросхем сейчас растут в среднем на 20-30% по всем направлениям: от химикатов, газа и пластин до оборудования и строительных материалов, пояснил Bloomberg. Другие производители чипов, в том числе TSMC и United Microelectronics Corp., уже предупредили клиентов, что планируют повысить цены на свою продукцию. TSMC планирует повысить цены с 2023 г. на 5-8% после повышения на 20% в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных