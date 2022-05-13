Bloomberg узнал о планах Samsung повысить цены на чипы на 15-20%
Собеседники агентства рассказали, что стоимость чипов может вырасти на 15-20% в зависимости от уровня их сложности. Больше всего подорожают чипы, которые производят на устаревших узлах, добавили они. Компания поднимет цены со второго полугодия 2022 г. Samsung уже договорилась с несколькими производителями, еще с частью ведутся переговоры, отметили источники издания. Представитель Samsung отказался от комментариев.
Агентство отметило, что Samsung решил отойти от относительно стабильной ценовой политики, когда отрасль повысила цены из-за глобального дефицита чипов. Компания столкнулась с макроэкономическими рисками, связанными со спецоперацией России на Украине и санкциями, карантином в Китае, ростом процентных ставок и инфляцией.
Затраты компаний на производство микросхем сейчас растут в среднем на 20-30% по всем направлениям: от химикатов, газа и пластин до оборудования и строительных материалов, пояснил Bloomberg. Другие производители чипов, в том числе TSMC и United Microelectronics Corp., уже предупредили клиентов, что планируют повысить цены на свою продукцию. TSMC планирует повысить цены с 2023 г. на 5-8% после повышения на 20% в прошлом году.