Bloomberg узнал о планах Samsung повысить цены на чипы на 15-20%

Затраты компаний на производство микросхем сейчас растут в среднем на 20-30% по всем направлениям: от химикатов, газа и пластин до оборудования и строительных материалов, пояснил Bloomberg. Другие производители чипов, в том числе TSMC и United Microelectronics Corp., уже предупредили клиентов, что планируют повысить цены на свою продукцию. TSMC планирует повысить цены с 2023 г. на 5-8% после повышения на 20% в прошлом году.