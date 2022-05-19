Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций

Однако в марте ритейлер сообщил о приостановке работы в России, а в апреле после запрета ЕС на проезд российских и белорусских фур доставка сырья из Европы подорожала в 7-8 раз, рассказал Завгородний. Но и с такими расценками российским компаниям невозможно найти перевозчика, потому что европейские транспортные компании боятся вторичных санкций и не берут грузы в Россию, отметил руководитель производства компании «Лидер-Текс». С начала мая у российских переработчиков осталось 3000 т текстиля, или 15% от нужного объема.