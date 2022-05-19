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Бизнес

Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций

Ведомости

Российские компании по переработке текстиля в мае прекратили завозить сырье из-за границы, на которое приходилось 73% всего объема, необходимого для их работы, а после закрытия H&M отрасль потеряла еще 12%, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора «Лаут Ресайклинг» (занимает около 40% рынка) Евгения Садовского. Информацию подтвердил «Российский экологический оператор» (РЭО, куратор отрасли по обращению с отходами). 

По словам директора по производству компании «Т -текстиль» Александра Завгороднего, пока что предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, а цены на вторичный текстиль в России выросли втрое. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что увеличить объемы сбора текстиля в России поможет реформа расширенной ответственности производителей: она поможет профинансировать создание масштабной системы сбора старой одежды. 

В пресс-службе РЭО рассказали, что в 2021 г. в России переработка вторичного текстиля составила чуть более 20 100 т, из них 14 700 т было импортировано. Еще 3000 т сырья компании получили от российских сборщиков вторичного сырья, рассказала руководитель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева. Садовский добавил, что H&M также собирал большой объем старой одежды: в 2019 г. компания собрала 3000 т сырья, из которых 80% направили на переработку.

Однако в марте ритейлер сообщил о приостановке работы в России, а в апреле после запрета ЕС на проезд российских и белорусских фур доставка сырья из Европы подорожала в 7-8 раз, рассказал Завгородний. Но и с такими расценками российским компаниям невозможно найти перевозчика, потому что европейские транспортные компании боятся вторичных санкций и не берут грузы в Россию, отметил руководитель производства компании «Лидер-Текс». С начала мая у российских переработчиков осталось 3000 т текстиля, или 15% от нужного объема.

На сайте фонда «Второе дыхание» говорится, что в России текстиль перерабатывают в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Ветошь делают из хлопковой одежды и постельного белья и используют на производствах, чтобы вытирать машинное масло со станков. Регенерированное волокно производится из шерсти, хлопка и синтетики и используется для шумоизоляции, производства утеплителя и набивки матрасов и подушек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных