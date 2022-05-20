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Бизнес

Российский McDonald’s после продажи может сохранить рецептуру

Ведомости

Российская сеть ресторанов McDonald’s может сохранить рецептуру блюд после продажи бизнеса местному лицензиату, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», — заявил Евтухов (цитата по ТАСС).

Накануне McDonald’s сообщил, что продаст бизнес в России местному лицензиату Александру Говору, который управляет 25 ресторанами сети в Сибири. После продажи сеть ресторанов должна сменить название. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

Сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности с 15 марта. Компания сообщила, что это временная мера, вызванная логистическими сложностями, и обещала продолжить выплачивать зарплату сотрудникам. 16 мая компания объявила, что решила окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране российскому покупателю.

До начала военной спецоперации на Украине в России насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). После официального закрытия рестораны франчайзи, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, не закрылись. Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.

Ранее по теме: Что будет с российским бизнесом McDonald’s?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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