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Правительство Москвы снизило ставки по льготным кредитам для бизнеса до 9%

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Правительство Москвы решило снизить ставки по льготным кредитам, сообщили на сайте мэрии. Ставка по займам для предприятий реального сектора сократится с 11% до 9%, для строителей – с 12% до 9%.

Такое постановление на заседании правительства подписал мэр Сергей Собянин. Ставки будут снижены и по новым займам, и по ранее одобренным.

Программа льготного кредитования начала действовать в марте 2022 г., на субсидирование ставок из бюджета Москвы было выделено 20 млрд руб. Общая сумма уже одобренных оператором программы, Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства, заявок составила 108 млрд руб.

Промышленные предприятия могут в рамках программы получить льготный кредит в размере до 1 млрд руб., на пополнение оборотных средств – в размере до 500 млн руб. Кредит могут получить организации, работающие в отраслях обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг, общественного питания и др. При условии, что компания зарегистрирована в Москве, работает не менее двух лет, не находится в процессе банкротства и не имеет задолженности по налогам.

«Льготные кредиты застройщикам выдают на реализацию проектов строительства или реконструкции нежилой недвижимости. Инвестор также должен быть зарегистрирован в Москве и работать на территории столицы, иметь земельный участок в собственности или на праве долгосрочной аренды, а также разрешение на строительство», – уточняется в сообщении мэрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных