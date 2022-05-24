Правительство Москвы снизило ставки по льготным кредитам для бизнеса до 9%

Промышленные предприятия могут в рамках программы получить льготный кредит в размере до 1 млрд руб., на пополнение оборотных средств – в размере до 500 млн руб. Кредит могут получить организации, работающие в отраслях обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг, общественного питания и др. При условии, что компания зарегистрирована в Москве, работает не менее двух лет, не находится в процессе банкротства и не имеет задолженности по налогам.