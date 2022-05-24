Правительство Москвы снизило ставки по льготным кредитам для бизнеса до 9%
Правительство Москвы решило снизить ставки по льготным кредитам, сообщили на сайте мэрии. Ставка по займам для предприятий реального сектора сократится с 11% до 9%, для строителей – с 12% до 9%.
Такое постановление на заседании правительства подписал мэр Сергей Собянин. Ставки будут снижены и по новым займам, и по ранее одобренным.
Программа льготного кредитования начала действовать в марте 2022 г., на субсидирование ставок из бюджета Москвы было выделено 20 млрд руб. Общая сумма уже одобренных оператором программы, Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства, заявок составила 108 млрд руб.
Промышленные предприятия могут в рамках программы получить льготный кредит в размере до 1 млрд руб., на пополнение оборотных средств – в размере до 500 млн руб. Кредит могут получить организации, работающие в отраслях обрабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, предоставления гостиничных и социальных услуг, общественного питания и др. При условии, что компания зарегистрирована в Москве, работает не менее двух лет, не находится в процессе банкротства и не имеет задолженности по налогам.
«Льготные кредиты застройщикам выдают на реализацию проектов строительства или реконструкции нежилой недвижимости. Инвестор также должен быть зарегистрирован в Москве и работать на территории столицы, иметь земельный участок в собственности или на праве долгосрочной аренды, а также разрешение на строительство», – уточняется в сообщении мэрии.