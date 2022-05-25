Paysend продолжила работу в России после заявления об уходе

Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта, после начала спецоперации на Украине. В тот же день аналогичное заявление сделали Visa и Mastercard. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.