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Бизнес

Paysend продолжила работу в России после заявления об уходе

Ведомости

Система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, на самом деле продолжила работу в стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Официально Paysend объявила, что покидает страну, почти одновременно с Western Union (WU), Visa и Mastercard.

По словам собеседников издания, система воспользовалась серьезным снижением конкуренции в стране. Сейчас Paysend наиболее активно развивает переводы между Россией и Китаем, объемы которых стабильно растут. На этом направлении система потеряла не только западных, но и серьезного российского соперника — с него ушел Сбербанк.

«Россияне активно использовали сервис Paysend, а сейчас, в условиях проблем с трансграничными переводами, его востребованность усилилась. В такой ситуации нормальный бизнес-подход состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. А заявления остаются заявлениями», — подчеркнул глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.  

Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта, после начала спецоперации на Украине. В тот же день аналогичное заявление сделали Visa и Mastercard. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных