Paysend продолжила работу в России после заявления об уходе
Система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, на самом деле продолжила работу в стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Официально Paysend объявила, что покидает страну, почти одновременно с Western Union (WU), Visa и Mastercard.
По словам собеседников издания, система воспользовалась серьезным снижением конкуренции в стране. Сейчас Paysend наиболее активно развивает переводы между Россией и Китаем, объемы которых стабильно растут. На этом направлении система потеряла не только западных, но и серьезного российского соперника — с него ушел Сбербанк.
«Россияне активно использовали сервис Paysend, а сейчас, в условиях проблем с трансграничными переводами, его востребованность усилилась. В такой ситуации нормальный бизнес-подход состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. А заявления остаются заявлениями», — подчеркнул глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.
Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта, после начала спецоперации на Украине. В тот же день аналогичное заявление сделали Visa и Mastercard. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.