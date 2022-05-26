Собянин заявил о сохранении меню McDonald’s при новом владельце
Новый владелец сети McDonald’s в России сохранит меню ресторанов после смены названия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на суперфинале конкурса «Лидеры России».
«Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — говорится в презентации, которую представил Собянин (цитата по ТАСС).
По словам мэра, все обсуждали уход McDonald’s из России как огромную потерю, однако 98% продуктов, которые использовала сеть, — российские. «Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — добавил Собянин.
15 марта McDonald’s сообщил о приостановке деятельности в России из-за логистических сложностей и обещал выплачивать зарплату сотрудникам. 16 мая компания объявила об окончательном уходе из России, а 19 мая — о продаже сети ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. После продажи сеть должна будет изменить название. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.
С начала военной спецоперации на Украине в России насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «РСПП»). После официального закрытия рестораны франчайзи, не принадлежавшие российскому филиалу и работавшие по франшизе, не закрылись. Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.