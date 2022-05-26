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Бизнес

Собянин заявил о сохранении меню McDonald’s при новом владельце

Ведомости

Новый владелец сети McDonald’s в России сохранит меню ресторанов после смены названия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на суперфинале конкурса «Лидеры России».

«Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания», — говорится в презентации, которую представил Собянин (цитата по ТАСС).

По словам мэра, все обсуждали уход McDonald’s из России как огромную потерю, однако 98% продуктов, которые использовала сеть, — российские. «Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — добавил Собянин.

15 марта McDonald’s сообщил о приостановке деятельности в России из-за логистических сложностей и обещал выплачивать зарплату сотрудникам. 16 мая компания объявила об окончательном уходе из России, а 19 мая — о продаже сети ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. После продажи сеть должна будет изменить название. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

С начала военной спецоперации на Украине в России насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «РСПП»). После официального закрытия рестораны франчайзи, не принадлежавшие российскому филиалу и работавшие по франшизе, не закрылись. Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных