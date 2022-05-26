«Газпром» может выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2021 год

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов обращает внимание на рост объемов продаж газа на европейском рынке, вызванный глобальным энергокризисом 2021 г., что, по его мнению, стало ключевым фактором, позволившим «Газпрому» принять решение о выплате рекордных дивидендов. Эксперт добавил, что хотя экспортные объемы поставок в ЕС выросли всего на 3%, монополия «выиграла за счет шестикратного роста цен на газ на хабе TTF, так как 80% экспортных контрактов со странами ЕС привязаны именно к споту». По итогам 2021 г. России экспортировала в ЕС, по данным Международного энергетического агентства, около 155 млрд куб. м газа.