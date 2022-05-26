«Газпром» может выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2021 год
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 г. в размере 52,53 руб. на акцию, сообщили в компании.
Общая сумма выплат составит 1,243 трлн руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли «Газпрома» за 2021 г. по МСФО. «Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка», – сказано в сообщении «Газпрома».
Совет директоров предложил собранию акционеров установить на 20 июля 2022 г. дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров, – 3 августа 2022 г., остальным лицам – 24 августа 2022 г.
28 апреля «Газпром» сообщил, что в 2021 г. заработал 2,09 трлн руб. чистой прибыли по МСФО против 135 млрд руб. в 2020 г. Выручка компании увеличилась на 62% и достигла 10,24 трлн руб., показатель EBITDA вырос в 1,5 раза — до 3,69 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 85% до 5,7 трлн руб., а от продажи продуктов нефтегазопереработки – на 44% и составила 2,6 трлн руб.
Прибыль газовой монополии в IV квартале 2021 г. к тому же периоду 2020 г. выросла на 53% и составила 543 млрд руб., выручка увеличилась на 74% до 3,52 трлн руб. Как отмечали эксперты, причиной высоких показателей послужили рекордно высокие цены на газ в Европе.
По итогам 2020 г. «Газпром» выплатил дивиденды из расчета 12,55 руб. на акцию. Выплаты за 2021 г. в целом совпадают с прогнозами аналитиков (в частности, аналитики Альфа-банка ожидали дивиденды на уровне 52,4 руб. на акцию).
Финансовое положение компании позволило «Газпрому» в полном объеме выполнить обязательства перед акционерами и в целом «укрепить доверие к российскому фондовому рынку», отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Рекордные выплаты, по его словам, стали возможны в том числе благодаря беспрецедентному росту спотовых цен на газ в Европе.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов обращает внимание на рост объемов продаж газа на европейском рынке, вызванный глобальным энергокризисом 2021 г., что, по его мнению, стало ключевым фактором, позволившим «Газпрому» принять решение о выплате рекордных дивидендов. Эксперт добавил, что хотя экспортные объемы поставок в ЕС выросли всего на 3%, монополия «выиграла за счет шестикратного роста цен на газ на хабе TTF, так как 80% экспортных контрактов со странами ЕС привязаны именно к споту». По итогам 2021 г. России экспортировала в ЕС, по данным Международного энергетического агентства, около 155 млрд куб. м газа.
После публикации решения о рекомендациях совета директоров о размере дивидендов акции «Газпрома», по данным Московской биржи, подорожали на 9%, приблизившись к отметке 300 руб. за бумагу. Капитализация компании достигла 7 трлн руб.