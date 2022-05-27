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Новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» 31 мая

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Новый железнодорожный терминал в аэропорту «Шереметьево» откроется 31 мая, теперь «Аэроэкспресс» будет ходить в терминалы В и С, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы В и С "Шереметьево" из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России», — отметили в пресс-службе.

Новая железнодорожная линия вокруг аэропорта и вокзальный комплекс в Северном терминальном комплексе «Шереметьево» — это инвестиционный проект АО «РЖД», добавили в компании. 

«Аэроэкспресс» был основан в 2005 г. Компания осуществляет железнодорожные перевозки из Москвы в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Интервал движения составляет 30 мин., стоимость стандартного билета — 450 руб. В период пандемии из-за падения спроса на перевозки трафик «Аэроэкспресса» также снизился: в апреле 2020 г. компания перевезла 28 500 пассажиров — 3% от показателей апреля предыдущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных