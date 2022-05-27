Новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» 31 мая
Новый железнодорожный терминал в аэропорту «Шереметьево» откроется 31 мая, теперь «Аэроэкспресс» будет ходить в терминалы В и С, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы В и С "Шереметьево" из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России», — отметили в пресс-службе.
Новая железнодорожная линия вокруг аэропорта и вокзальный комплекс в Северном терминальном комплексе «Шереметьево» — это инвестиционный проект АО «РЖД», добавили в компании.
«Аэроэкспресс» был основан в 2005 г. Компания осуществляет железнодорожные перевозки из Москвы в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Интервал движения составляет 30 мин., стоимость стандартного билета — 450 руб. В период пандемии из-за падения спроса на перевозки трафик «Аэроэкспресса» также снизился: в апреле 2020 г. компания перевезла 28 500 пассажиров — 3% от показателей апреля предыдущего года.