Новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту «Шереметьево» 31 мая

«Аэроэкспресс» был основан в 2005 г. Компания осуществляет железнодорожные перевозки из Москвы в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Интервал движения составляет 30 мин., стоимость стандартного билета — 450 руб. В период пандемии из-за падения спроса на перевозки трафик «Аэроэкспресса» также снизился: в апреле 2020 г. компания перевезла 28 500 пассажиров — 3% от показателей апреля предыдущего года.