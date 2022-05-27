Wella прекращает поставки в Россию
Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя Wella Company.
Письмо было направлено в адрес партнеров с уведомлением об уходе с российского рынка. В нем отмечалось, что Wellа больше не производит и не продает продукцию под своим брендом в России. Право собственности переданы независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, говорится в письме.
Продукция компании популярна в салонах красоты. По словам омбудсмена Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляльи Садыковой, краска для волос Wella занимала 40% в бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны. Уход компании из России может повлечь за собой ряд трудностей, так как мастерам в салонах красоты придется переучиваться.
Wella AG основана в 1880 г. в Германии и является одной из ведущих компаний в мире в области косметики и парфюмерии, присутствуя более чем в 150 странах мира. В России компания работала с 1994 г. На сегодняшний день в Wella Company входит 14 брендов, среди которых Wella Professional, Londa Professional и Kadus Professional.