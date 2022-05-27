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Wella прекращает поставки в Россию

Ведомости

Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя Wella Company.

Письмо было направлено в адрес партнеров с уведомлением об уходе с российского рынка. В нем отмечалось, что Wellа больше не производит и не продает продукцию под своим брендом в России. Право собственности переданы независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, говорится в письме.

Продукция компании популярна в салонах красоты. По словам омбудсмена Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляльи Садыковой, краска для волос Wella занимала 40% в бизнес- и премиум-сегментах косметики для окрашивания, с которой работали российские салоны. Уход компании из России может повлечь за собой ряд трудностей, так как мастерам в салонах красоты придется переучиваться.

Wella AG основана в 1880 г. в Германии и является одной из ведущих компаний в мире в области косметики и парфюмерии, присутствуя более чем в 150 странах мира. В России компания работала с 1994 г. На сегодняшний день в Wella Company входит 14 брендов, среди которых Wella Professional, Londa Professional и Kadus Professional.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных