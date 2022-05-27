Wella прекращает поставки в Россию

Wella AG основана в 1880 г. в Германии и является одной из ведущих компаний в мире в области косметики и парфюмерии, присутствуя более чем в 150 странах мира. В России компания работала с 1994 г. На сегодняшний день в Wella Company входит 14 брендов, среди которых Wella Professional, Londa Professional и Kadus Professional.