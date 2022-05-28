СБУ инициировала арест активов «Роснефти» на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест на Украине активов компании «Роснефть» на 20 млн гривен (около $677 000), сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы – 20 млн. грн. – наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», — говорится в сообщении СБУ.
Ранее в мае на Украине были арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). Генеральный прокурор республики Ирина Венедиктов тогда сообщила, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».
Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории республики. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».