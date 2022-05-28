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СБУ инициировала арест активов «Роснефти» на Украине

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Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест на Украине активов компании «Роснефть» на 20 млн гривен (около $677 000), сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По материалам СБУ заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». На ее денежные активы – 20 млн. грн. – наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено», — говорится в сообщении СБУ. 

Ранее в мае на Украине были арестованы активы основателя «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). Генеральный прокурор республики Ирина Венедиктов тогда сообщила, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке». 

Помимо этого украинские правоохранители передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 3 млн грн (около $99 000), принадлежащих «дочке» российской госкорпорации «Росатом».

Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории республики. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных