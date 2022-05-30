Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа», сообщает пресс-служба ведомства. В заявлении говорится, что он займет этот пост «на безвозмездной основе». Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мантурова, в ближайшее время «АвтоВАЗу» предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием отечественных инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов.
«Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения НАМИ окажут всю необходимую поддержку предприятию», — отметил он.
Ранее стало известно, что совет директоров «АвтоВАЗа» и госкорпорация «Ростех» утвердили бывшего министра транспорта России Максима Соколова в должности президента автомобилестроительной компании. Решение вступило в силу 23 мая 2022 г. По словам Соколова, своей первостепенной задачей он видит сохранение коллектива предприятия и обеспечение его работой.
17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.
Менеджмент «АвтоВАЗа», который заменит французское руководство, планирует представить новую стратегию развития компании в ближайшее время. Мантуров также сообщал, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».