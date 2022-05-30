Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.