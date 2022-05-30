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Бизнес

Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»

Ведомости

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа», сообщает пресс-служба ведомства. В заявлении говорится, что он займет этот пост «на безвозмездной основе». Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мантурова, в ближайшее время «АвтоВАЗу» предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием отечественных инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов.

«Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения НАМИ окажут всю необходимую поддержку предприятию», — отметил он.

Ранее стало известно, что совет директоров «АвтоВАЗа» и госкорпорация «Ростех» утвердили бывшего министра транспорта России Максима Соколова в должности президента автомобилестроительной компании. Решение вступило в силу 23 мая 2022 г. По словам Соколова, своей первостепенной задачей он видит сохранение коллектива предприятия и обеспечение его работой.

17 мая Минпромторг сообщил, что доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдет в собственность ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — правительству Москвы. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault на Волгоградском проспекте, который перешел в собственность города, будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электромобилями.

Менеджмент «АвтоВАЗа», который заменит французское руководство, планирует представить новую стратегию развития компании в ближайшее время. Мантуров также сообщал, что Renault в рамках сделки о передаче своих российских активов правительству обязалась помогать с поставками компонентов «АвтоВАЗу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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