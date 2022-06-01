ЦБ порекомендовал сотрудникам не ездить в «недружественные» страны

Издание также указывает, что о прямом запрете в письме речь не идет — оно носит рекомендательный характер. Но сотрудникам подразделений ЦБ дают ознакомиться с документом под роспись. В документе ЦБ также подчеркивается, что рекомендация особенно касается сотрудников, «допущенных к государственной тайне».