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ЦБ порекомендовал сотрудникам не ездить в «недружественные» страны

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Руководство Банка России «настоятельно рекомендовало» сотрудникам воздержаться от поездок в «недружественные» страны до «особого распоряжения», сообщает издание The Bell со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо. Подлинность письма подтвердил источник Frank Media, близкий к ЦБ.

«Настоятельно рекомендуем работникам до особого распоряжения воздержаться от зарубежных поездок в страны, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в письме. Руководство ЦБ указывает на «текущую геополитическую ситуацию в мире» и «возможную реализацию угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за пределами страны».

Издание также указывает, что о прямом запрете в письме речь не идет — оно носит рекомендательный характер. Но сотрудникам подразделений ЦБ дают ознакомиться с документом под роспись. В документе ЦБ также подчеркивается, что рекомендация особенно касается сотрудников, «допущенных к государственной тайне».

В 2021 г. правительство России утвердило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. 7 марта после введения антироссийских санкций список увеличился до 46 стран, в числе которых Австралия, ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных