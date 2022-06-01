ЦБ порекомендовал сотрудникам не ездить в «недружественные» страны
Руководство Банка России «настоятельно рекомендовало» сотрудникам воздержаться от поездок в «недружественные» страны до «особого распоряжения», сообщает издание The Bell со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо. Подлинность письма подтвердил источник Frank Media, близкий к ЦБ.
«Настоятельно рекомендуем работникам до особого распоряжения воздержаться от зарубежных поездок в страны, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в письме. Руководство ЦБ указывает на «текущую геополитическую ситуацию в мире» и «возможную реализацию угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за пределами страны».
Издание также указывает, что о прямом запрете в письме речь не идет — оно носит рекомендательный характер. Но сотрудникам подразделений ЦБ дают ознакомиться с документом под роспись. В документе ЦБ также подчеркивается, что рекомендация особенно касается сотрудников, «допущенных к государственной тайне».
В 2021 г. правительство России утвердило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. 7 марта после введения антироссийских санкций список увеличился до 46 стран, в числе которых Австралия, ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.