В Крыму сообщили о готовности второго аэропорта к приему пассажиров

«Бельбек» — аэропорт военного и гражданского назначения. В 2016 г. он стал филиалом аэропорта Симферополя. «Бельбек» модернизируют в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 г. В аэропорту реконструировали взлетно-посадочную полосу, благодаря чему «Бельбек» может принимать самолеты всех типов, в том числе тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию.