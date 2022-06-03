В Крыму сообщили о готовности второго аэропорта к приему пассажиров
Инфраструктура, которую создали в аэропорту «Бельбек» под Севастополем, уже позволяет обслуживать пассажиров гражданских рейсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.
«Бельбек» — аэропорт военного и гражданского назначения. В 2016 г. он стал филиалом аэропорта Симферополя. «Бельбек» модернизируют в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 г. В аэропорту реконструировали взлетно-посадочную полосу, благодаря чему «Бельбек» может принимать самолеты всех типов, в том числе тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию.
Ранее «Ростех», который занимается модернизацией аэропорта, сообщил, что аэровокзальный комплекс в «Бельбеке» должен быть построен до 2025 г.
С начала спецоперации на Украине Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 южных российских аэропортов, в том числе в аэропорт Симферополя. Сейчас ограничения действуют до 6 июня.