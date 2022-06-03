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В Крыму сообщили о готовности второго аэропорта к приему пассажиров

Ведомости

Инфраструктура, которую создали в аэропорту «Бельбек» под Севастополем, уже позволяет обслуживать пассажиров гражданских рейсов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.

«Бельбек» — аэропорт военного и гражданского назначения. В 2016 г. он стал филиалом аэропорта Симферополя. «Бельбек» модернизируют в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 г. В аэропорту реконструировали взлетно-посадочную полосу, благодаря чему «Бельбек» может принимать самолеты всех типов, в том числе тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию.

Ранее «Ростех», который занимается модернизацией аэропорта, сообщил, что аэровокзальный комплекс в «Бельбеке» должен быть построен до 2025 г.

С начала спецоперации на Украине Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 южных российских аэропортов, в том числе в аэропорт Симферополя. Сейчас ограничения действуют до 6 июня.

Ранее по теме: Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге выросли в 1,8 раза
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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