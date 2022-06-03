Сеть отелей Marriott приостановила деятельность в России

Ранее «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова писали, что крупные гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России. По его словам, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могли себе позволить номер стоимостью 60 000 — 100 000 руб. за сутки. Бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования, которая позволяла гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети.