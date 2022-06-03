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Бизнес

Сеть отелей Marriott приостановила деятельность в России

Ведомости

Международная сеть отелей Marriott приняла решение приостановить всю операционную деятельность в России, следует из заявления пресс-службы компании. Компания строила бизнес в России в течение 25 лет.

«Мы пришли к выводу, что недавно объявленные санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, лишат Marriott возможности продолжить работу или франчайзинг отелей на российском рынке. Мы приняли решение приостановить все международные операции Marriott в России», — говорится в заявлении. В компании отметили, что процесс приостановки деятельности на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, является сложным.

В заявлении также говорится, что Marriott продолжит заботиться о российских партнерах. «С начала военных действий мы оказывали поддержку партнерам на Украине, России и по всему региону, в том числе обеспечивая трудоустройство в Marriott за пределами стран, непосредственно затронутых конфликтом», — отметили в пресс-службе.

В 1997 г. в Москве была открыта пятизвездочная гостиница класса «люкс» «Марриотт Москва Грандъ-Отель», расположенная в центральной части Москвы на Тверской улице. В 2019 г. издание Forbes представило рейтинг «Крупнейших отельных сетей России». Сеть отелей Marriott International, владеющая 29 объектами в 13 регионах России, тогда заняла первое место в данном рейтинге.

Ранее «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова писали, что крупные гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России. По его словам, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могли себе позволить номер стоимостью 60 000 — 100 000 руб. за сутки. Бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования, которая позволяла гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 3 июня, таких компаний уже более 1000.

Ранее по теме: «Известия»: гостиничные сети Marriott и Hilton могут уйти из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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