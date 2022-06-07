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Экономика

«Ростех» предложил оплачивать до половины аренды жилья ИТ-специалистам

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры распространить государственную поддержку на всех ИТ-специалистов, а не только на тех, которые работают в ИТ-компаниях, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо корпорации. Также «Ростех» предложил оплачивать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для программистов, у которых нет собственного.

Также корпорация предложила установить уровень дохода ИТ-специалиста по месту работы, гарантированный государством. По мнению «Ростеха», такие меры позволят сохранить равные и конкурентные условия найма работников и избежать их оттока из ключевых отраслей российской экономики.

«Ростех» предложил также распространить меры поддержки технологических компаний на организации, которые продают оптом компьютерное оборудование и софт, проводят обследование и экспертизу компьютерных систем, обучают пользователей и т. д.

Источник издания, близкий к ИТ-компаниям, рассказал, что письмо корпорации было отправлено в конце марта, однако чиновники разного уровня и сейчас обсуждают расширение круга получателей льгот. В пресс-службе «Ростеха» заявили, что для ускорения процесса импортозамещения независимым разработчикам и работникам российских компаний нужно дать «зеленый свет». Ограничения, которые сейчас обсуждаются, будут тормозить импортозамещение.

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В Минцифры изданию сообщили, что получили письмо «Ростеха» и рассматривают предложения корпорации. Сейчас компании могут выделить свои ИТ-подразделения в отдельные юрлица и аккредитовать их как ИТ-компании. Минцифры и Минфин подготовили законопроект, в котором предлагается расширить круг компаний — получателей льгот. В документе предлагается снизить требования к выручке от ИТ-деятельности с 90% до 70%.

4 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о старте программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5% годовых. Максимальный размер ипотеки в городах-миллионниках составит 18 млн руб., в остальных — 9 млн руб. Льготную ипотеку смогут взять ИТ-специалисты 22-45 лет, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках. Также работники этой сферы могут получить отсрочку от армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных