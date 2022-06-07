«Ростех» предложил оплачивать до половины аренды жилья ИТ-специалистам

Госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры распространить государственную поддержку на всех ИТ-специалистов, а не только на тех, которые работают в ИТ-компаниях, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо корпорации. Также «Ростех» предложил оплачивать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для программистов, у которых нет собственного.