Reuters назвал основного перестраховщика танкеров РФ после санкций Запада

Один из крупнейших танкерных операторов в мире «Совкомфлот», находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, сократил флот до 111 судов и снизил задолженность до $1,7 млрд. The Wall Street Journal 13 мая сообщила, что «Совкомфлот» продал уже около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке для погашения кредитов западным банкам с последующим прекращением финансовых связей из-за ограничений ЕС, вступивших в силу 15 мая.