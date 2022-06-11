Reuters назвал основного перестраховщика танкеров РФ после санкций Запада
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) сейчас является основным перестраховщиком российских судов, в том числе танкеров «Совкомфлота», после отзыва западными компаниями страхового покрытия для российских судовладельцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
После начала спецоперации на Украине западные компании отозвали страховое покрытие у государственного «Совкомфлота», попавшего под санкции. Однако нового российского страхового покрытия, вероятно, будет достаточно, чтобы российские суда продолжали перевозить свои грузы, в том числе нефтяные, заявил один из собеседников агентства.
«РНПК теперь является основной компанией, предоставляющей государственные гарантии российским страховым компаниям, таким как «Ингосстрах», который страхует российские танкеры, включая танкеры «Совкомфлота», — пишет Reuters.
Агентство также напомнило об увеличении Центробанком России гарантированного капитала РНПК до 750 млрд руб., которое «предоставит российским страховщикам более широкие возможности для перестрахования рисков внутри России, создания дополнительных перестраховочных мощностей и управления новыми санкционными рисками».
На сайте «Ингосстраха» говорится, что компания предлагает страхование ответственности судовладельца на сумму до $1 млрд. Такая же сумма, по данным Reuters, была гарантирована Японией и Индией для иранских поставок в 2012 г., когда Иран находился под санкциями.
Западные перестраховщики обычно имеют более высокие ассигнования капитала с отчислениями для различных типов покрытия, заявил один из собеседников агентства. По его мнению, «капитал РНПК не является чисто морским и поэтому может быть сожжен очень быстро».
Другой источник в страховой отрасли считает, что российские гарантии могут удовлетворить страны, которые продолжают покупать нефть в России. Большая часть экспорта российской нефти в основном направляется в Индию и Китай, отмечает Reuters. Ни одна из этих не ввела запрет на работу с «Совкомфлотом».
Один из крупнейших танкерных операторов в мире «Совкомфлот», находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании, сократил флот до 111 судов и снизил задолженность до $1,7 млрд. The Wall Street Journal 13 мая сообщила, что «Совкомфлот» продал уже около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке для погашения кредитов западным банкам с последующим прекращением финансовых связей из-за ограничений ЕС, вступивших в силу 15 мая.