Fix Price получил постоянную регистрацию на Кипре

Ранее ритейлер был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, но 28 февраля компания сообщила о планах по смене юрисдикции регистрации. В пресс-службе Fix Price уточняли, что решение принято для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После смены юрисдикции компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., в результате которого Kolmaz прекратит существование и компания станет ее правопреемником. 17 мая компания получила временную регистрацию на Кипре.