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Fix Price получил постоянную регистрацию на Кипре

Ведомости

Российский ритейлер Fix Price получил постоянную регистрацию на Кипре, сообщили в пресс-службе компании.

«Fix Price, крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, объявляет о получении постоянной регистрации в Реестре компаний Республики Кипр, в соответствии с Законом о компаниях, глава 113, под официальным названием «FIX PRICE GROUP PLC» с регистрационным номером HE 434185», – следует из сообщения.

Ранее ритейлер был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, но 28 февраля компания сообщила о планах по смене юрисдикции регистрации. В пресс-службе Fix Price уточняли, что решение принято для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После смены юрисдикции компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., в результате которого Kolmaz прекратит существование и компания станет ее правопреемником. 17 мая компания получила временную регистрацию на Кипре.

В I квартале 2022 г. выручка Fix Price увеличилась на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем в 2021 г. – до 62,6 млрд руб. Общее количество магазинов увеличилось на 16,7% до 5083, при этом доля франчайзинговых магазинов составила 11% от общего числа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных