Fix Price получил постоянную регистрацию на Кипре
Российский ритейлер Fix Price получил постоянную регистрацию на Кипре, сообщили в пресс-службе компании.
«Fix Price, крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, объявляет о получении постоянной регистрации в Реестре компаний Республики Кипр, в соответствии с Законом о компаниях, глава 113, под официальным названием «FIX PRICE GROUP PLC» с регистрационным номером HE 434185», – следует из сообщения.
Ранее ритейлер был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, но 28 февраля компания сообщила о планах по смене юрисдикции регистрации. В пресс-службе Fix Price уточняли, что решение принято для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После смены юрисдикции компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., в результате которого Kolmaz прекратит существование и компания станет ее правопреемником. 17 мая компания получила временную регистрацию на Кипре.
В I квартале 2022 г. выручка Fix Price увеличилась на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем в 2021 г. – до 62,6 млрд руб. Общее количество магазинов увеличилось на 16,7% до 5083, при этом доля франчайзинговых магазинов составила 11% от общего числа.