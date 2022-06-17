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Чартерный авиаперевозчик Royal Flight может покинуть российский рынок

Ведомости

Чартерная авиакомпания Royal Flight (связана с туроператором Coral Travel) приостановила полеты в начале марта и не планирует возобновлять их в ближайшие месяцы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и в самой компании.

До введения санкций у перевозчика было 13 самолетов Boeing, которые остаются в сертификате эксплуатанта, однако в России удалось оставить только два из них. Остальные были задержаны в Турции и Египте в начале марта по требованию лизингодателей.

По данным собеседника издания, компания не оплачивает лизинг самолетов, но депозиты, которые можно использовать в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты не расторгнуты. Собственники направили компании письмо о планах расторгнуть договоры, но их не аннулировали. Он отметил, что стороны вели переговоры о покупке самолетов, но владельцы отказались из-за опасения вторичных санкций.

Источник издания, близкий к Минтрансу, и собеседник в самой компании рассказали, что оставшиеся в России самолеты Royal Flight перевели в российский реестр. Перевозчик рассчитывал оставить их для рейсов на российские курорты, однако южные аэропорты все еще закрыты, а Сочи и другие российские направления посчитали нерентабельными.

По словам источника, в ближайшие месяцы компания вряд ли возобновит полеты, потому что все ее ресурсы сосредоточены на сохранении оставшегося коллектива и расчетов с российскими контрагентами. По данным издания, компания уволила около трети сотрудников. Источник назвал эту информацию похожей на правду и уточнил, что в простой отправили почти половину штата.

Компания считает «малоцелесообразным» продолжать работу с двумя самолетами, а если лизингодатели заберут задержанные за границей самолеты и их вычеркнут из сертификата эксплуатанта, осенью компания может его лишиться. По словам источника в авиаотрасли, лизингодатель «Ростеха» ИФК предлагал перевозчику выкупить свои разобранные Ту-214, но компания посчитала цену завышенной.

В Royal Flight и Coral Travel не ответили на запросы издания. В 2021 г. Royal Flight перевез 1,5 млн пассажиров и занял 13-е место по этому показателю. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания получила чистую прибыль в 200 млн руб. в 2021 г. против убытка в 399,5 млн руб. в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных