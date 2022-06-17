Чартерный авиаперевозчик Royal Flight может покинуть российский рынок

По словам источника, в ближайшие месяцы компания вряд ли возобновит полеты, потому что все ее ресурсы сосредоточены на сохранении оставшегося коллектива и расчетов с российскими контрагентами. По данным издания, компания уволила около трети сотрудников. Источник назвал эту информацию похожей на правду и уточнил, что в простой отправили почти половину штата.