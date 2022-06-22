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Бизнес

Финская Tikkurila заявила об уходе с российского рынка

Ведомости

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila и его головная структура PPG планируют покинуть российский рынок, об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении сказано, что сейчас Tikkurila производит в России минимальный объем продукции, который необходим для получения российской валюты для оплаты труда сотрудников. «Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG приняла решение искать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», – говорится в сообщении.

В компании заявили, что планируют пожертвовать всю полученную в России за полный 2022 г. прибыль некоммерческим организациям, оказывающим гуманитарную помощь.

24 марта PPG и Tikkurila заявили о сокращении своего присутствия на российском рынке. Компания прекратила продажи российским нефтегазовой и космической отраслям, государственным предприятиям и другим компаниям, попадающим под санкции. Tikkurila также приостановила новые инвестиции и предприняла шаги по сворачиванию других операций.

На сайте компании сказано, что в России Tikkurila владеет двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных