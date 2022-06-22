Финская Tikkurila заявила об уходе с российского рынка

В заявлении сказано, что сейчас Tikkurila производит в России минимальный объем продукции, который необходим для получения российской валюты для оплаты труда сотрудников. «Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG приняла решение искать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», – говорится в сообщении.