Финская Tikkurila заявила об уходе с российского рынка
Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila и его головная структура PPG планируют покинуть российский рынок, об этом сообщается на сайте компании.
В заявлении сказано, что сейчас Tikkurila производит в России минимальный объем продукции, который необходим для получения российской валюты для оплаты труда сотрудников. «Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG приняла решение искать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый уход с российского рынка», – говорится в сообщении.
В компании заявили, что планируют пожертвовать всю полученную в России за полный 2022 г. прибыль некоммерческим организациям, оказывающим гуманитарную помощь.
24 марта PPG и Tikkurila заявили о сокращении своего присутствия на российском рынке. Компания прекратила продажи российским нефтегазовой и космической отраслям, государственным предприятиям и другим компаниям, попадающим под санкции. Tikkurila также приостановила новые инвестиции и предприняла шаги по сворачиванию других операций.
На сайте компании сказано, что в России Tikkurila владеет двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге.