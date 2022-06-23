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В США запретили продажу электронных сигарет Juul

Ведомости

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США запретило продажу в стране электронных сигарет, производимых Juul Labs, и картриджей к ним, следует из заявления ведомства.

«Сегодняшнее решение является очередным шагом по выполнению обязательств FDA по обеспечению того, чтобы все электронные сигареты и электронные системы доставки никотина, которые в настоящее время продаются потребителям, соответствовали нашим стандартам в сфере здравоохранения», — отметил комиссар FDA Роберт Калифф.

В 2019 г. регулятор запретил продажу в США электронных сигарет Juul с фруктовыми ароматами. Нынешнее решение последовало по итогам изучения данных, представленных производителем, в течение двух лет. В 2020 г. все производители электронных сигарет должны были представить свою продукцию на рассмотрение американскому регулятору, чтобы иметь возможность остаться на рынке. 

Как сообщало агентство Bloomberg, на фоне новостей о возможном запрете Juul курильщики активно запасаются устройствами и картриджами к ним и скупают их в магазинах.

До сих пор регулятор одобрил продажу лишь одного бренда электронных сигарет – Vuse Solo, который принадлежит British American Tobacco. Устройство британского производителя получило разрешение от FDA в октябре прошлого года, писал Reuters.

Ранее стало известно, что администрация президента страны Джо Байдена планирует разработать инициативу, устанавливающую максимально допустимое количество никотина в сигаретах и других табачных изделиях. Речь идет об уровне никотина, при котором курение не вызывает привыкания. Какие конкретно показатели имеются в виду, не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных