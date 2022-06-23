В США запретили продажу электронных сигарет Juul
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США запретило продажу в стране электронных сигарет, производимых Juul Labs, и картриджей к ним, следует из заявления ведомства.
«Сегодняшнее решение является очередным шагом по выполнению обязательств FDA по обеспечению того, чтобы все электронные сигареты и электронные системы доставки никотина, которые в настоящее время продаются потребителям, соответствовали нашим стандартам в сфере здравоохранения», — отметил комиссар FDA Роберт Калифф.
В 2019 г. регулятор запретил продажу в США электронных сигарет Juul с фруктовыми ароматами. Нынешнее решение последовало по итогам изучения данных, представленных производителем, в течение двух лет. В 2020 г. все производители электронных сигарет должны были представить свою продукцию на рассмотрение американскому регулятору, чтобы иметь возможность остаться на рынке.
Как сообщало агентство Bloomberg, на фоне новостей о возможном запрете Juul курильщики активно запасаются устройствами и картриджами к ним и скупают их в магазинах.
До сих пор регулятор одобрил продажу лишь одного бренда электронных сигарет – Vuse Solo, который принадлежит British American Tobacco. Устройство британского производителя получило разрешение от FDA в октябре прошлого года, писал Reuters.
Ранее стало известно, что администрация президента страны Джо Байдена планирует разработать инициативу, устанавливающую максимально допустимое количество никотина в сигаретах и других табачных изделиях. Речь идет об уровне никотина, при котором курение не вызывает привыкания. Какие конкретно показатели имеются в виду, не уточняется.