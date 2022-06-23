В США запретили продажу электронных сигарет Juul

В 2019 г. регулятор запретил продажу в США электронных сигарет Juul с фруктовыми ароматами. Нынешнее решение последовало по итогам изучения данных, представленных производителем, в течение двух лет. В 2020 г. все производители электронных сигарет должны были представить свою продукцию на рассмотрение американскому регулятору, чтобы иметь возможность остаться на рынке.