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«Связной» опроверг информацию об импорте техники и электроники в Россию

Ведомости

Компания «Связной» не является импортером техники и электроники в Россию, она закупает товар у дистрибуторов и поставщиков в соответствии с законодательством РФ, сообщила пресс-служба компании.

«На фоне информации, распространившейся в СМИ, Связной официально сообщает, что не является импортером техники и электроники в Россию. Компания Связной пополняет товарные запасы путем закупки стока, доступного на территории Российской Федерации у дистрибуторов и поставщиков — партнеров сети», — заявили в компании.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на представителя компании, что «Связной» начал ввозить в Россию с помощью параллельного импорта смартфоны Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. В компании отметили, что большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже аналогов, импортированных в Россию до начала спецоперации.

Также там рассказали, что предоставляют на ввезенную технику официальную гарантию и сервисное обслуживание. Президент «Связного» Алексей Вуколов заявил, что докризисных запасов техники в целом на рынке хватит на 2-3 месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных