«Связной» опроверг информацию об импорте техники и электроники в Россию
Компания «Связной» не является импортером техники и электроники в Россию, она закупает товар у дистрибуторов и поставщиков в соответствии с законодательством РФ, сообщила пресс-служба компании.
«На фоне информации, распространившейся в СМИ, Связной официально сообщает, что не является импортером техники и электроники в Россию. Компания Связной пополняет товарные запасы путем закупки стока, доступного на территории Российской Федерации у дистрибуторов и поставщиков — партнеров сети», — заявили в компании.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на представителя компании, что «Связной» начал ввозить в Россию с помощью параллельного импорта смартфоны Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. В компании отметили, что большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже аналогов, импортированных в Россию до начала спецоперации.
Также там рассказали, что предоставляют на ввезенную технику официальную гарантию и сервисное обслуживание. Президент «Связного» Алексей Вуколов заявил, что докризисных запасов техники в целом на рынке хватит на 2-3 месяца.