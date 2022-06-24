«Связной» опроверг информацию об импорте техники и электроники в Россию

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на представителя компании, что «Связной» начал ввозить в Россию с помощью параллельного импорта смартфоны Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. В компании отметили, что большая часть этих устройств будет на 10-20% дороже аналогов, импортированных в Россию до начала спецоперации.