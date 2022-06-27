Арестованную в Гибралтаре яхту российского бизнесмена продадут с аукциона

О задержании яхты в порту Гибралтара стало известно в марте, ее владелец попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине. Санкции, введенные королевством, автоматически применяются на всех принадлежащих ему территориях. Гибралтар также запретил вход в свои воды любому судну, связанному с Россией или людьми, попавшими под ограничения.