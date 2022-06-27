Арестованную в Гибралтаре яхту российского бизнесмена продадут с аукциона
Яхта Axioma, принадлежащая, предположительно, российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому, будет продана с аукциона в Гибралтаре, передает издание Business Insider со ссылкой на решение суда. Судно было арестовано в марте по решению властей территории.
По информации издания, решение продать яхту связано с большими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут составлять 10–15% от стоимости судна в год. Стоимость яхты издание оценивает в $75 млн.
О задержании яхты в порту Гибралтара стало известно в марте, ее владелец попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине. Санкции, введенные королевством, автоматически применяются на всех принадлежащих ему территориях. Гибралтар также запретил вход в свои воды любому судну, связанному с Россией или людьми, попавшими под ограничения.
В начале марта в Италии задержали яхту бизнесмена Алексея Мордашова — 64-метровую Lady M, пришвартованную в городе Империя (регион Лигурия). Помимо этого были арестованы яхты Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также вилла бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Все указанные лица были внесены в санкционные списки ЕС.
В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.