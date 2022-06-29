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«Коммерсантъ» узнал об использовании деталей новых гаджетов для ремонта

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На фоне нехватки комплектующих для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой техники в России сервисные центры вынуждены использовать компоненты новых и подержанных гаджетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники. Они ожидают, что сроки ремонта вырастут в два раза.

После начала спецоперации России на Украине несколько крупнейших производителей техники отказались поставлять в Россию свои устройства и запчасти для ремонта гаджетов. В частности, от российского рынка отказались Apple, Samsung, Dell, Asus и другие. Из-за этого сервисам ремонта техники приходится разбирать новые гаджеты на запчасти и использовать детали б/у устройств.

О дефиците комплектующих сервисные центры Apple сообщили 22 июня. Тогда компании по ремонту гаджетов отметили, что испытывают нехватку деталей для iPhone. В первую очередь не хватает аккумуляторов и экранов. По словам представителей сервисных центров, сроки ремонта устройства могут достигать одной недели.

Отмечается, что вследствие параллельного импорта могут увеличиться и сроки гарантийного обслуживания. В Россию планируется поставлять гаджеты, произведенные для стран ЕАЭС. «Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах», — пояснил один из источников «Коммерсанта». Из-за этого сроки ремонта могут увеличиться как минимум вдвое: технику для ремонта придется отправлять в страну, где она была зарегистрирована.

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко отметил, что компания не будет предоставлять гарантию на товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. В re:Store тоже подтвердили, что ремонт такой техники в авторизованных сервисах Apple будет невозможен. А представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что собираются и дальше сотрудничать с действующими сервисными центрами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных