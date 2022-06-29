«Коммерсантъ» узнал об использовании деталей новых гаджетов для ремонта
На фоне нехватки комплектующих для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой техники в России сервисные центры вынуждены использовать компоненты новых и подержанных гаджетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники. Они ожидают, что сроки ремонта вырастут в два раза.
После начала спецоперации России на Украине несколько крупнейших производителей техники отказались поставлять в Россию свои устройства и запчасти для ремонта гаджетов. В частности, от российского рынка отказались Apple, Samsung, Dell, Asus и другие. Из-за этого сервисам ремонта техники приходится разбирать новые гаджеты на запчасти и использовать детали б/у устройств.
О дефиците комплектующих сервисные центры Apple сообщили 22 июня. Тогда компании по ремонту гаджетов отметили, что испытывают нехватку деталей для iPhone. В первую очередь не хватает аккумуляторов и экранов. По словам представителей сервисных центров, сроки ремонта устройства могут достигать одной недели.
Отмечается, что вследствие параллельного импорта могут увеличиться и сроки гарантийного обслуживания. В Россию планируется поставлять гаджеты, произведенные для стран ЕАЭС. «Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах», — пояснил один из источников «Коммерсанта». Из-за этого сроки ремонта могут увеличиться как минимум вдвое: технику для ремонта придется отправлять в страну, где она была зарегистрирована.
Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко отметил, что компания не будет предоставлять гарантию на товары, ввезенные с помощью параллельного импорта. В re:Store тоже подтвердили, что ремонт такой техники в авторизованных сервисах Apple будет невозможен. А представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что собираются и дальше сотрудничать с действующими сервисными центрами.