«Коммерсантъ» узнал об использовании деталей новых гаджетов для ремонта

Отмечается, что вследствие параллельного импорта могут увеличиться и сроки гарантийного обслуживания. В Россию планируется поставлять гаджеты, произведенные для стран ЕАЭС. «Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС — например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории. По требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах», — пояснил один из источников «Коммерсанта». Из-за этого сроки ремонта могут увеличиться как минимум вдвое: технику для ремонта придется отправлять в страну, где она была зарегистрирована.