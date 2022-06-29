H&M оценил убытки от приостановки продаж в России, Белоруссии и Украине

В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Совокупные активы компании в трех странах на конец II квартала составили 4,4 млрд крон (23,3 млрд руб.). В H&M уточнили, что в России, Белоруссии и Украине был открыт 181 магазин сети, в которых работали около 7500 сотрудников.