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Бизнес

H&M оценил убытки от приостановки продаж в России, Белоруссии и Украине

Ведомости

Приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась fashion-ритейлеру H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн), говорится в отчете компании за первое полугодие финансового года. Компания приостановила продажи на Украине 24 февраля, а в России и Белоруссии – 2 марта.

«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 млн шведских крон. В дополнение к этому группа имеет нереализованную курсовую прибыль в размере 353 млн крон по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях», — говорится в отчете.

В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Совокупные активы компании в трех странах на конец II квартала составили 4,4 млрд крон (23,3 млрд руб.). В H&M уточнили, что в России, Белоруссии и Украине был открыт 181 магазин сети, в которых работали около 7500 сотрудников.

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. Такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), Marks&Spencer, Nike, Adidas и др. Также польская LPP закрыла ранее магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая компания сообщила об их открытии под новыми названиями на фоне продажи российского подразделения китайскому консорциуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных