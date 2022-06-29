H&M оценил убытки от приостановки продаж в России, Белоруссии и Украине
Приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась fashion-ритейлеру H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн), говорится в отчете компании за первое полугодие финансового года. Компания приостановила продажи на Украине 24 февраля, а в России и Белоруссии – 2 марта.
«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 млн шведских крон. В дополнение к этому группа имеет нереализованную курсовую прибыль в размере 353 млн крон по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях», — говорится в отчете.
В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M. Совокупные активы компании в трех странах на конец II квартала составили 4,4 млрд крон (23,3 млрд руб.). В H&M уточнили, что в России, Белоруссии и Украине был открыт 181 магазин сети, в которых работали около 7500 сотрудников.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. Такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), Marks&Spencer, Nike, Adidas и др. Также польская LPP закрыла ранее магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая компания сообщила об их открытии под новыми названиями на фоне продажи российского подразделения китайскому консорциуму.