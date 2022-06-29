«Роснефть» сообщила об открытии нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря
«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 млн т, сообщается на официальном сайте компании.
«На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн т извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время», – отмечается в заявлении.
Месторождение было найдено в результате бурения скважины на Медынско-Варандейском лицензионном участке. Общая глубина скважины составила 4435 м, а максимальный фонтанный приток нефти – 220 куб. м/сут.
Согласно сообщению «Роснефти», обнаружение нового месторождения подтвердило значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стало основой для продолжения изучения и освоения региона.