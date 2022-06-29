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«Роснефть» сообщила об открытии нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря

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«Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 млн т, сообщается на официальном сайте компании.

«На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн т извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время», – отмечается в заявлении.

Месторождение было найдено в результате бурения скважины на Медынско-Варандейском лицензионном участке. Общая глубина скважины составила 4435 м, а максимальный фонтанный приток нефти – 220 куб. м/сут.

Согласно сообщению «Роснефти», обнаружение нового месторождения подтвердило значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стало основой для продолжения изучения и освоения региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных