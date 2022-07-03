В России на 40% выросло производство игристых вин
Производство игристых и шампанских вин в мае текущего года выросло на 39,3% до 824 000 декалитров по сравнению с маем 2021 г., следует из данных Росалкогольрегулирования, которые приводит Росстат.
Российские производители начали наращивать выпуск вина с февраля, прирост тогда составил около 6%, в марте было произведено 888 000 дал, что уже на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В апреле виноделы выпустили 872 000 дал игристых и шампанских вин, что почти на 30% больше, чем годом ранее. В целом за пять месяцев 2022 г. производство увеличилось почти на 25% до 3,9 млн дал.
Как отмечает РБК, такой рост связан со снижением импорта игристых вин из Европы. Издание приводит данные Eurostat, согласно которым в январе — апреле этого года поставки в Россию из стран Евросоюза снизились в натуральном выражении на 45% до 6800 т. В стоимостном выражении поставки упали почти на 44% до 26,4 млн евро.
Импорт алкоголя, а в частности, импорт вин, – это последний сектор, который государство будет поддерживать, говорил в марте руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, в этой отрасли действует политика поддержки российского виноделия, а импорт будет постепенно останавливаться, так как помимо конфликта на Украине, санкций есть и логистические проблемы, трудности со страхованием грузов, нехватка персонала из-за коронавируса.