В России на 40% выросло производство игристых вин

Импорт алкоголя, а в частности, импорт вин, – это последний сектор, который государство будет поддерживать, говорил в марте руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, в этой отрасли действует политика поддержки российского виноделия, а импорт будет постепенно останавливаться, так как помимо конфликта на Украине, санкций есть и логистические проблемы, трудности со страхованием грузов, нехватка персонала из-за коронавируса.