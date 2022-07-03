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Бизнес

В России на 40% выросло производство игристых вин

Ведомости

Производство игристых и шампанских вин в мае текущего года выросло на 39,3% до 824 000 декалитров по сравнению с маем 2021 г., следует из данных Росалкогольрегулирования, которые приводит Росстат.

Российские производители начали наращивать выпуск вина с февраля, прирост тогда составил около 6%, в марте было произведено 888 000 дал, что уже на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В апреле виноделы выпустили 872 000 дал игристых и шампанских вин, что почти на 30% больше, чем годом ранее. В целом за пять месяцев 2022 г. производство увеличилось почти на 25% до 3,9 млн дал.

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Как отмечает РБК, такой рост связан со снижением импорта игристых вин из Европы. Издание приводит данные Eurostat, согласно которым в январе — апреле этого года поставки в Россию из стран Евросоюза снизились в натуральном выражении на 45% до 6800 т. В стоимостном выражении поставки упали почти на 44% до 26,4 млн евро.

Импорт алкоголя, а в частности, импорт вин, – это последний сектор, который государство будет поддерживать, говорил в марте руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По его словам, в этой отрасли действует политика поддержки российского виноделия, а импорт будет постепенно останавливаться, так как помимо конфликта на Украине, санкций есть и логистические проблемы, трудности со страхованием грузов, нехватка персонала из-за коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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